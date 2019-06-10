Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»РИА Новости 04:26

Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии. Контракт с 46-летним тренером заключен сроком на два сезона с возможностью продления до лета 2022 года.

Все про Спорт ру

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Общество Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым В Instagram-аккаунте группы НАНА появилось видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова.

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.

Политика Зеленский вновь просит Раду отправить в отставку Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду отправить в отставку главу МИД Павла Климкина.

Финансы ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.

Политика Адвокат Ивана Голунова заявил, что в деле журналиста победили закон и справедливость Ранее глава МВД Колокольцев сообщил, что сегодня журналист Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты.

Экономика Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квоты Система отборов с гарантией возврата вложений запущена в 2013 году, на текущем конкурсе распределялись последние и наименьшие по объему мощности, общая квота всего механизма ДПМ ВИЭ - 5,4 ГВт, из них 3,25 ГВт ВЭС, 1,78 ГВт СЭС, 160 МВт мини-ГЭС (менее 25 МВт).

Культура Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

Авто Nissan представит новое поколение Juke в этом году Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Здоровье Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц В нормальном состоянии ген участвует в создании фермента, помогающем регулировать сокращение мышц.

Кино Бондарчук назвал «Кинотавр» центром российского феминизма Режиссер и актер, председатель попечительского совета фестиваля "Кинотавр" в Сочи Федор Бондарчук считает, что киносмотр стал центром российского феминизма.

Политика КС Украины потребовал доказательств отсутствия коалиции в Раде Конституционный суд Украины требует представить доказательства отсутствия коалиции в Верховной раде в течение более чем 30 дней, на основании чего президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.

Экономика Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

Политика Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с драматическим танцем Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что отношения с Россией напоминают драматический танец, так как королевство поддерживает санкции против Москвы, но при этом нацелено на взаимные контакты.

Общество «Машина времени» выступит на Красной площади в День России Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.

Футбол Навас просит «Реал» отпустить его бесплатно. Клуб против Голкипер "Реала" Кейлор Навас не хочет быть запасным вратарем команды в следующем сезоне, а потому попросил клуб выплатить ему зарплату за оставшиеся два года контракта и отпустить.

Кино Орбакайте показала фото со съемок продолжения «Гардемаринов» Режиссер фильма Светлана Дружинина снимает в Царском Селе и Петергофе эпизоды о Екатерине II, которую играет известная певица и актриса Кристина Орбакайте.

Авто Новый Chery Tiggo 7i появится в продаже до конца июня Китайский автопроизводитель анонсировал выход нового кроссовера, который получил причудливое название Tiggo 7i.

Политика Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.

Культура Гарик Сукачев начнет юбилейный тур с фестиваля «Нашествие» Рок-музыкант Гарик Сукачев в честь своего 60-летия отправится в турне "Go!", которое стартует 20 июля в рамках фестиваля "Нашествие".