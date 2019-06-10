Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»РИА Новости 04:26
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии. Контракт с 46-летним тренером заключен сроком на два сезона с возможностью продления до лета 2022 года.
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
В Instagram-аккаунте группы НАНА появилось видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 11:49
Авто
Новый FAW Besturn X40 выйдет в продажу во второй половине года
FAW Besturn X40 вышел на Поднебесный рынок весной 2017 года.
Обновлено в 01:48
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский вновь просит Раду отправить в отставку Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду отправить в отставку главу МИД Павла Климкина.
Обновлено в 09:26
Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:11
Политика
Адвокат Ивана Голунова заявил, что в деле журналиста победили закон и справедливость
Ранее глава МВД Колокольцев сообщил, что сегодня журналист Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты.
Обновлено в 10:58
Экономика
Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квоты
Система отборов с гарантией возврата вложений запущена в 2013 году, на текущем конкурсе распределялись последние и наименьшие по объему мощности, общая квота всего механизма ДПМ ВИЭ - 5,4 ГВт, из них 3,25 ГВт ВЭС, 1,78 ГВт СЭС, 160 МВт мини-ГЭС (менее 25 МВт).
Обновлено в 05:06
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц
В нормальном состоянии ген участвует в создании фермента, помогающем регулировать сокращение мышц.
Обновлено в 09:33
Кино
Бондарчук назвал «Кинотавр» центром российского феминизма
Режиссер и актер, председатель попечительского совета фестиваля "Кинотавр" в Сочи Федор Бондарчук считает, что киносмотр стал центром российского феминизма.
Обновлено в 10:48
Политика
КС Украины потребовал доказательств отсутствия коалиции в Раде
Конституционный суд Украины требует представить доказательства отсутствия коалиции в Верховной раде в течение более чем 30 дней, на основании чего президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 11:50
Технологии
«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Политика
Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с драматическим танцем
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что отношения с Россией напоминают драматический танец, так как королевство поддерживает санкции против Москвы, но при этом нацелено на взаимные контакты.
Обновлено в 11:09
Общество
«Машина времени» выступит на Красной площади в День России
Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
Футбол
Навас просит «Реал» отпустить его бесплатно. Клуб против
Голкипер "Реала" Кейлор Навас не хочет быть запасным вратарем команды в следующем сезоне, а потому попросил клуб выплатить ему зарплату за оставшиеся два года контракта и отпустить.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Кино
Орбакайте показала фото со съемок продолжения «Гардемаринов»
Режиссер фильма Светлана Дружинина снимает в Царском Селе и Петергофе эпизоды о Екатерине II, которую играет известная певица и актриса Кристина Орбакайте.
Обновлено в 05:12
Авто
Новый Chery Tiggo 7i появится в продаже до конца июня
Китайский автопроизводитель анонсировал выход нового кроссовера, который получил причудливое название Tiggo 7i.
Обновлено в 00:25
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Политика
Заявление РБК в связи с прекращением дела Ивана Голунова
Редакция РБК приветствует прекращение дела Ивана Голунова.
Обновлено в 12:09
Культура
Гарик Сукачев начнет юбилейный тур с фестиваля «Нашествие»
Рок-музыкант Гарик Сукачев в честь своего 60-летия отправится в турне "Go!", которое стартует 20 июля в рамках фестиваля "Нашествие".
Обновлено в 10:35
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57