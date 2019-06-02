Футбол
Фонсека может возглавить «Рому»Советский спорт 03:51
Под руководством Фонсеки Шахтер трижды завоевывал Кубок Украины и трижды становился чемпионом страны. Ранее президент клуба Ринат Ахметов заявил о том, что готов отпустить тренера в европейский клуб. Уже известно, что Рому по окончании сезона покидает нынешний главный тренер команды Клаудио Раньери.
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