Экономика

Фондовый рынок предрекает рецессию в СШАНезависимая газета вчера в 12:41

Рецессия в США действительно весьма вероятна, считают эксперты. Замедление в США чревато охлаждением мировой экономики, что означает и возможное снижение нефтяных котировок, и обвал фондовых индексов в РФ.
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В США заметили признак скорого кризиса

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Самый надежный индикатор глобального экономического кризиса проявился в США

Московский Комсомолец00:30

В США проявился самый верный индикатор рецессии

РБКвчера в 04:56

Эксперты нашли самый верный индикатор экономической рецессии

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СМИ указали на проявление самого верного индикатора рецессии в США

БИЗНЕС Onlineвчера в 09:21

В США обнаружили самый верный индикатор рецессии

Реальное времявчера в 05:31

Фондовый рынок предрекает рецессию в США

Независимая газетавчера в 12:41
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Умер фронтмен группы Walker Brothers Скотт Уокер

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Новый масштабный блэкаут произошел в Венесуэле

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Порошенко подаст в суд на телеканал Коломойского «1+1»

Подать в суд на канал «1+1» за распространение дезинформации, наносящей ущерб чести и достоинству, решил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 17:02
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:21
Политика

Столтенберг гарантировал Грузии членство в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:25
Авто

Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace к 2021 году

В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
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Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»

«До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — сообщила она.
Обновлено в 10:58
Наука

Первый тираннозавр Скотти является самым крупным представителем вида

Ранее самым большим тираннозавром, найденным в современности, считался представитель вида весом 8,4 тонны.
Обновлено 23 марта в 09:13
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва бытового газа в Краснодарском крае

Судя по фото и видео с места событий, от дома ничего не осталось.
Обновлено в 08:37
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Наука

Найдены мутации гена, вызывающие заболевание нервной системы с развитием опухолей

Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.
Обновлено в 06:39
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Обновлено в 17:19
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Авто

Toyota отзывает в России 350 автомобилей Toyota GT86

В сообщении ведомства говорится о том, что Toyota отзывает в России 350 автомобилей Toyota GT86, реализованных в период с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Неизвестные взорвали военную базу США в Японии

Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.
Обновлено вчера в 22:15
Культура

Билан вышел за наградой от Мединского на костылях

Обновлено в 16:18
Происшествия

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа, которая попала в дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива - второго по величине города Израиля, сообщили полицейские и военные.
Обновлено в 00:02
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Здоровье

В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения у россиян

В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения, возникающего у 30% людей с психическими заболеваниями.
Обновлено в 11:19
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Самаре двенадцать человек эвакуировали из жилого дома из-за пожара

Обновлено в 16:37
Спорт

Бьорндалену хотят предложить место тренера российских биатлонистов

Вице-президент СБР Сергей Чепиков уверен, что Бьорндален сможет подтянуть у российских спортсменов технические навыки.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Авто

Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа

В Сеть попали снимки «заряженных» кроссоверов без камуфляжа, которые были сделаны на сборочном конвейере баварской марки.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Гибкий смартфон Sharp будет складываться в двух местах

Обновлено в 12:47
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол

Хет-трик Грулева помог молодежной сборной России разгромить Норвегию

Обновлено в 12:48
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