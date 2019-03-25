Экономика
Фондовый рынок предрекает рецессию в СШАНезависимая газета вчера в 12:41
Рецессия в США действительно весьма вероятна, считают эксперты. Замедление в США чревато охлаждением мировой экономики, что означает и возможное снижение нефтяных котировок, и обвал фондовых индексов в РФ.
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Самый надежный индикатор глобального экономического кризиса проявился в США
Московский Комсомолец00:30
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