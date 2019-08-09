Финансы
Фондовый рынок США завершил торги с большой прибыльюREGNUM вчера в 16:48
За несколько дней роста все индексы фондового рынка США смогли компенсировать ущерб, полученный в ходе самых убыточных торгов года в понедельник 5 августа.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие
Глава Пентагона обсудил с президентом Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудил с министром обороны США Марком Эспером ситуацию вокруг КНДР, сообщает 9 августа Yonhap.
Обновлено в 04:30
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у Аляски
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Лидер движения против рабства «Альтернатива» пропал в Сирии
Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива», борющегося против современного рабства, пропал на территории Сирии.
Обновлено в 03:05
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал их с мужем ребенка
Пуэрто-риканский поп-певец и актер Рики Мартин впервые показал лицо своей семимесячной дочери Люсии.
Обновлено в 04:27
Футбол
Лука Джорджевич перейдет в «Локомотив»
Обновлено в 02:25
Игры
A Way Out продалась тиражом в два миллиона копий
Разработчики из студии Hazelight Games в своём Twitter-аккаунте объявили, что их приключенческий боевик A Way Out продался тиражом в два миллиона копий.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Фото: автомобиль снес пешеходов на зебре в Петербурге
Автомобиль влетел в пешеходов, которые переходили дорогу по зебре, в Петербурге. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали три человека.
Обновлено в 04:21
Общество
РТРС объяснила сбой телевещания в Москве
Обновлено вчера в 19:49
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Как сообщается, ветер достигнет 7-12 м / с, местами усилится до 18-23 м / с. Главное управление МЧС России по Москве порекомендовала жителям столицы по возможности укрыться от непогоды в зданиях, не выходить гулять в парки и избегать деревьев.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
В Каспийском море нашли фрагменты упавшего МиГ-29 ВВС Азербайджана
«В Каспийском море обнаружены некоторые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29», — цитирует ведомство РИА Новости.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге
В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром Арена».
Обновлено в 03:49
Экономика
Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов
Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Политика
В Крыму объявили мораторий на повышение тарифов на сотовую связь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали «взять штурмом» главный офис мобильного оператора МТС, который объявил о повышение тарифы на полуострове.
Обновлено в 03:19
Авто
В Сети показали новый логотип Volkswagen
Еще в апреле 2018 года директор по маркетингу Volkswagen Йохен Сенгпил заявил, что логотип «должен иметь сильную символическую силу как на автомобилях, так и на смартфонах».
Обновлено в 04:16
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Авто
Коленные подушки безопасности оказались неэффективными
Выяснилось, что при лобовом ударе с перекрытием 25 и 40 процентов коленные подушки безопасности снижают общий риск получения травм с 7,9 до 7,4 процента.
Обновлено вчера в 12:14
Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08