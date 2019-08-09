Финансы

Фондовый рынок США завершил торги с большой прибыльюREGNUM вчера в 16:48

За несколько дней роста все индексы фондового рынка США смогли компенсировать ущерб, полученный в ходе самых убыточных торгов года в понедельник 5 августа.
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Фондовые торги в США завершились уверенным ростом, как и в России

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:41, Вашингтон
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Фото: автомобиль снес пешеходов на зебре в Петербурге

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РТРС объяснила сбой телевещания в Москве

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Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
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«В Каспийском море обнаружены некоторые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29», — цитирует ведомство РИА Новости.
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Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром Арена».
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Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов

Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
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Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
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