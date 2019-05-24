Экономика
Фондовый рынок США завершает торги в плюсе после комментариев ТрампаREGNUM 16:19
Уолл-стрит снова надеется на торговую сделку с Китаем после «обнадеживающих» комментариев президента США Дональда Трампа, 24 мая передаёт агентство Reuters.
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