Фондовый рынок США завершает торги в плюсе после комментариев ТрампаREGNUM 16:19

Уолл-стрит снова надеется на торговую сделку с Китаем после «обнадеживающих» комментариев президента США Дональда Трампа, 24 мая передаёт агентство Reuters.

Фондовый рынок США завершает торги в плюсе после комментариев Трампа

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