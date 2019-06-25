Финансы

Фондовый рынок США закрывается в минусе после заявления главы ФРСREGNUM 16:55

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Основные индексы Уолл-стрит заканчивают торги в минусе после заявления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, 25 июня передает агентство Reuters.
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Фондовый рынок США закрывается в минусе после заявления главы ФРС

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