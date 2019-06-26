Финансы
Фондовый рынок США закрывается в минусе после заявления главы ФРСREGNUM 16:55
Основные индексы Уолл-стрит заканчивают торги в минусе после заявления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, 25 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:37, Вашингтон
Политика
На Львовщине выступление Порошенко закидали дымовыми шашками
Второй неприятный момент: Стрый находится в Львовской области, а ведь это единственная область, где Порошенко во втором туре президентских выборов получил больше голосов, чем Зеленский.
Обновлено в 15:59
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Футбол
Нападающий «Витесса»: «Никто не любит такие тренировки Слуцкого»
Нападающий "Витесса" Томас Бейтинк рассказал о работе с Леонидом Слуцким при подготовке к новому сезону.
Обновлено в 17:17
Энергетика
Правительство решило не сдерживать цены на бензин
Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин.
Обновлено в 04:04
Политика
Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым
Обновлено в 10:47
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Петербуржец зарезал 18-летнюю возлюбленную и остался ждать полицию
В Санкт-Петербурге расследуется жестокое убийство 18-летней девушки, которое произошло сегодня в одном из жилых домов на Московском проспекте.
Обновлено в 13:02
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 18:33
Технологии
Записи тысяч часов телефонных разговоров оказались в руках у хакеров
Хакеры взламывали одного сотового оператора за другим, чтобы получить постоянный доступ к сетям.
Обновлено в 08:09
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Футбол
«Спартак» не взял Боккетти на сбор в Австрию
Главный тренер «Спартак» Олег Кононов взял на сбор в Австрию 29 футболистов, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей
Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Здоровье
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Соединения и воинские части 41-й армии ЦВО подняли по тревоге
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Общество
Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии
Список пенсионеров в сельской местности, которым положена 25-процентная прибавка к пенсии, расширен постановлением правительства, которое сегодня подписал премьер-министр.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Костромской области загорелся корпус детского лагеря
Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
Обновлено в 15:30
Здоровье
Минздрав: в 2018 году за помощью обратились 250 тыс. наркоманов
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ, по итогам прошлого года 250 634 пациента с диагнозом "наркомания" обратились в медучреждения за амбулаторной помощью.
Обновлено в 17:41
Общество
Новые технологии разоряют малый бизнес
Обе системы дают сбои, а сбои означают для малого бизнеса штрафы.
Обновлено в 11:52
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Наука
Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:14
Культура
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22