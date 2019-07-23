Экономика

Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»REGNUM вчера в 16:32

Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» с ростом основных индексов от 0,1 до 0,7%, 22 июля передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Фондовый рынок США вырос в цене

РЕН ТВвчера в 23:08

Ведущие промышленные индексы США растут в ожидании отчётности и решения ФРС – итоги торгов

ПРАЙМвчера в 16:57

Решение Банка России не станет триггером для серьезного ослабления курса рубля. Обзор мировых рынков от «Финам» 22.07.19

Глас Народавчера в 01:34

На американских биржах отыгрывают квартальные отчеты

Finam.Ruвчера в 12:32

Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов

Финмаркетвчера в 10:28

Нефть, отчетность и ФРС. Что стимулировало инвесторов покупать акции

РБКвчера в 09:18

Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»

REGNUMвчера в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Обновлено вчера в 15:47
Общество

В трех районах Магаданской области выпал снег

Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол

Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ»

Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Из-за царапины кота британка лишилась пальца и едва не умерла

Врачи сказали, что я могла умереть или, как минимум, лишиться всей руки.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено вчера в 09:48
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский военный самолет дважды по три минуты находился в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Транспорт

Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах

Обновлено вчера в 21:52
Политика

Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду

Обновлено 21 июля в 13:25
Происшествия

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол

ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ

Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку

Обновлено вчера в 08:16
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

ВМС Германии приняли на вооружение новейший вертолёт NH90 Sea Lion

Новый NH90 Sea Lion заменит морально устаревший британский вертолёт Westland Sea King Mk.41, стоящий на вооружение с 1973 года.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково

Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено вчера в 11:39
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено вчера в 10:59
Музыка

Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя

Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Наука

Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость

Обновлено 20 июля в 02:01
Здоровье

Названы регионы России с наивысшим показателем заболеваемости детской астмой

В Роспотребнадзоре назвали регионы, в которых зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Более 25% питьевой воды в России оказалось подделкой

«Процент фальсификата составляет от 25% до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — цитирует Чемезова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 08:15
Технологии

Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов

В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 15:49
Кино

СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев

Обновлено вчера в 12:01
Гаджеты

Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп

Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено вчера в 04:07
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика

В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»

На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

В Коми после аварии грузового поезда ограничили движение поездов

В ночь на 22 июля на участке Кожва—Сосногорск опрокинулись 23 вагона грузового поезда Воркута—Череповец, движение на станции Керки в Сосногорском районе перекрыто.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Губернатор Приморья Кожемяко может сменить полпреда в ДФО Трутнева

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко может быть назначен на должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:56
ещё по теме
Главное