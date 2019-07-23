Экономика
Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»REGNUM вчера в 16:32
Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» с ростом основных индексов от 0,1 до 0,7%, 22 июля передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Экономика
Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений
Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено вчера в 13:40
Музыка
Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение песни Цоя Metallica
Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Обновлено вчера в 05:53
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено вчера в 15:28
Хоккей
РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»
С главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено 21 июля в 18:00
Спорт
Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию
Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
Обновлено вчера в 15:04
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
На Урале после взрыва газа разместили жильцов пострадавшего дома
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Обновлено вчера в 10:51
Кино
Венецианский кинофестиваль закроет фильм с Миком Джаггером
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Девушка Андрея Чадова изменяла мужу с актером
Поговаривают, что Настя Виноградова скоро отправится под венец с Андреем Чадовым.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
На выборах в Раду за летчицу Савченко проголосовали восемь человек
Обновлено вчера в 05:12
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Обновлено вчера в 12:40
Политика
РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN
Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»
Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Группу лжеполицейских задержали за похищение мужчины в Москве
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что после передачи 750 тысяч рублей лжеполицейские отпустили похищенного мужчину и договорились с ним о дальнейшей встрече для передачи оставшейся суммы денег.
Обновлено в 00:09
Политика
Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Приамурье затопило шахту рудника
Шахту затопило в Амурской области в результате ливней, сотрудники эвакуированы, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Обновлено в 00:03