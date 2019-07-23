Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» с ростом основных индексов от 0,1 до 0,7%, 22 июля передает агентство Reuters.

Экономика Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Политика Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.

Музыка Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение песни Цоя Metallica Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.

Экономика В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.

Хоккей РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда» С главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Политика США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Шоу-бизнес Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.

Спорт Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Экономика 20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.

Шоу-бизнес Девушка Андрея Чадова изменяла мужу с актером Поговаривают, что Настя Виноградова скоро отправится под венец с Андреем Чадовым.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Экономика Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

Политика РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.

Происшествия Группу лжеполицейских задержали за похищение мужчины в Москве Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что после передачи 750 тысяч рублей лжеполицейские отпустили похищенного мужчину и договорились с ним о дальнейшей встрече для передачи оставшейся суммы денег.

Политика Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.