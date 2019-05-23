Экономика
Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусеREGNUM 16:41
На настроение рынка две последние недели негативно влияет продолжающаяся торговая война между Китаем и США, эскалация в которой нарастает с середины мая.
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Кино
Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала
Обновлено в 11:14
Наука
Ученые разработали новый объективный метод диагностики аутизма
Обновлено в 05:42
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Минтруд на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в правительстве 31 мая может поднять вопрос об изменении статусов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда медицинского страхования.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Наталью Подольскую сравнили с русалкой в новом сверкающем платье
Многие отметили, что в этом платье Наталья выглядит как сказочная русалка.
Обновлено в 16:29
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Футбол
Лукаку хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за Сульшера
Лукаку не хотел покидать «Юнайтед», когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но всё изменилось с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
Обновлено в 16:36
Кино
Пять лет ожидания: Тарантино в Каннах представил «Однажды в Голливуде»
Если Тарантино получит "пальму" и в этом году – это будет означать, что эта эпоха навсегда.
Обновлено в 01:39
Политика
Тимошенко высказалась против референдума о мире с Россией
Глава партии украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказалась против проведения референдума о мире с Россией.
Обновлено в 18:24
Музыка
Имя победителя шоу «Голос. Дети» станет известно во время спецвыпуска
Проверка показала накрутку голосов. Первый канал принял решение отменить результаты финала, спецвыпуск выйдет в эфир в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 18:09
Хоккей
Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча
Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.
Обновлено в 17:33
Общество
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Общество
Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт
Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
Обновлено в 18:09
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Политика
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня
Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
Обновлено в 17:32
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов
При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Обновлено в 17:38