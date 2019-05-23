Экономика

Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусеREGNUM 16:41

На настроение рынка две последние недели негативно влияет продолжающаяся торговая война между Китаем и США, эскалация в которой нарастает с середины мая.
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Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусе

REGNUM16:41

Биржи США закрылись в минусе на отсутствии позитивных новостей по отношениям с Китаем

ПРАЙМ16:45

Рынок США в осадке

Finam.Ru12:35

Почему аналитики предсказали снижение американских биржевых индексов

РБК09:19
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Кино

Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала

Обновлено в 11:14
Наука

Ученые разработали новый объективный метод диагностики аутизма

Обновлено в 05:42
Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Минтруд на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в правительстве 31 мая может поднять вопрос об изменении статусов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда медицинского страхования.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Наталью Подольскую сравнили с русалкой в новом сверкающем платье

Многие отметили, что в этом платье Наталья выглядит как сказочная русалка.
Обновлено в 16:29
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:35
Футбол

Лукаку хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за Сульшера

Лукаку не хотел покидать «Юнайтед», когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но всё изменилось с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Кино

Пять лет ожидания: Тарантино в Каннах представил «Однажды в Голливуде»

Если Тарантино получит "пальму" и в этом году – это будет означать, что эта эпоха навсегда.
Обновлено в 01:39
Политика

Тимошенко высказалась против референдума о мире с Россией

Глава партии украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказалась против проведения референдума о мире с Россией.
Обновлено в 18:24
Музыка

Имя победителя шоу «Голос. Дети» станет известно во время спецвыпуска

Проверка показала накрутку голосов. Первый канал принял решение отменить результаты финала, спецвыпуск выйдет в эфир в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 18:09
Хоккей

Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча

Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.
Обновлено в 17:33
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес

«Юля ангел наш»: Началову объявили святой

Обновлено в 04:28
Общество

Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт

Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес

Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова

Обновлено в 08:34
Политика

В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР

Обновлено в 02:22
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Происшествия

В Воронеже аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера

Обновлено в 13:02
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Кино

В сети появился тизер сериал про капитана корабля из «Звёздного пути»

Обновлено в 14:09
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Политика

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня

Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
Обновлено в 17:32
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов

При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Политика

Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке

Обновлено в 17:38
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