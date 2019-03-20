Экономика
Фондовый рынок США закрылся в минусе после заявления ФРСREGNUM вчера в 16:57
Два из трех основных индексов Уолл-стрит завершили торги в «красной зоне», Nasdaq закончил торги почти без изменений после заявления ФРС США, 20 марта передает агентство Reuters.
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Уолл-стрит растеряла преимущество на фоне сообщений о трудностях в переговорах США и Китая
Financial Oneвчера в 03:10
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Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
В Москве произошло смертельное ДТП с пятью автомобилями
Обновлено вчера в 19:35
Здоровье
Ученые назвали кашу, которая лечит гипертонию
Незаменимым продуктом для людей, страдающих гипертонией, американские диетологи назвали овсянку.
Обновлено вчера в 22:53
Баскетбол
57 очков Джеймса Хардена не помогли «Хьюстону» в матче с «Мемфисом»
«Хьюстон» проиграл в гостевом матче с «Мемфисом», несмотря на 57 очков своего лидера Джеймса Хардена.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД
Согласно сообщению на сайте правительства, основными задачами программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года являются повышение «транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями», расширение сети высокоскоростных магистралей, обновление подвижного состава и инфраструктуры РЖД, а также и развитие зарубежной деятельности компании, в том числе транзитных перевозок.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Суд арестовал двоих соучастников похищения женщины в Якутске
Суд арестовал соучастников похищения женщины в Якутске, они останутся под стражей до 17 мая.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол
Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться
Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Президиум ЦК КПРФ официально решил передать баллотировавшемуся в Госдуму по Подмосковью директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину мандат.
Обновлено 18 марта в 16:33
Кино
Скончался народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено вчера в 07:50
Авто
В новом Hyundai Santa Fe 2019 селектор КПП заменили кнопками
В архитектуре салона китайского Santa Fe тоже есть свои нюансы: кросс получает три ряда кресел, а также кнопки вместо классического рычага КП.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
США хотят разработать цели, имитирующие российский истребитель Су-57
Сегодня, 20 марта, стало известно о том, что Соединенные Штаты ищут возможность создать воздушные цели, которые смогли бы имитировать российские истребители пятого поколения и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено вчера в 06:28
Авто
Новый кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в России
Компания Skoda начнет собирать российскую версию компактного кроссовера Karoq на заводе в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза
Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Врач Началовой: «Юля больше месяца не обращалась к врачам»
Российская певица Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, вовремя не обратилась к медикам за помощью, сообщил её врач Василий Шуров в интервью «Московскому комсомольцу».
Обновлено вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Влад Соколовский: «С Ритой поддерживаем теплые отношения»
По словам певца, Дакота не препятствует его встречам с ребенком. Сейчас у Соколовского достаточно напряженный график.
Обновлено вчера в 19:00
Финансы
Катар создает банк для финансирования проектов в сфере энергетики
Крупнейший в мире банк для финансирования проектов в сфере энергетики с капиталом в $10 млрд появится в Катаре в конце этого года, сообщили «РИА Новости» в финансовом центре Катара.
Обновлено в 00:22
Космос
Волгоградский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено 19 марта в 11:13
Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода
Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода во время интервью с видеоблогером Эдвардом Билом во время шоу «Осторожно, Собчак».
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Польша впервые позвала Лукашенко, но отказалась принимать Путина
Власти Польши пригласили белорусского президента Александра Лукашенко посетить памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй Мировой войны.
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие
В Сети раскритиковали Порошенко слова о передаче новой техники ВСУ
Пользователи соцсетей обрушились с критикой на президента Украины Петра Порошенко, который сообщил, что передал новую технику украинским военным.
Обновлено в 00:28
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12