Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРСREGNUM 10:45
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Здоровье
Медики Прикамья требуют прекратить слияние психиатрических больниц
На платформе Change.org появилась петиция «Требуем прекратить программу слияния психиатрических учреждений Пермского края».
Обновлено в 01:28
Экономика
Налоговая служба США начала проверку Uber
Налоговая служба США начала проверку транспортной компании Uber Technologies, следует из документа, направленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Обновлено в 11:26
Политика
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено вчера в 12:15
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Политика
Во время Ураза-байрама ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Украинские военные обстреляли северо-западную окраину Донецка, в результате чего под огонь попала мечеть, где собрались верующие для празднования одного из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 09:21
Авто
АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray
Обновлено в 10:42
Культура
Меньшова станет ведущей нового шоу «Камера. Мотор. Страна» на Первом
Юлия Меньшова выразила надежду, что проект получится интересным, ведь советский кинематограф подарил стране немало фильмов, которые популярны и сегодня.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой
Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги. Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.
Обновлено в 10:41
Политика
Президент Мексики пропустит саммит G20 в Японии
Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не будет участвовать в предстоящем саммите G20.
Обновлено в 11:02
Политика
МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17
МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08
Авто
Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Политика
Трамп прибыл в Букингемский дворец
Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 07:26
Футбол
Газинский пропустит матчи с Сан-Марино и Кипром из-за травмы
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Украина проведет расследование из-за «румынского вторжения»
Размещение в сети YouTube фантазийного видеоролика под названием «Румыно-украинская война 2022» (Romanian — Ukrainian War 2022) стало поводом для уголовного расследование на Украине.
Обновлено в 11:59
Авто
Volgabus представила беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus представила беспилотный вездеход SNOWBUS.
Обновлено в 09:03
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Авто
Новый Mercedes-AMG A45 тестируют на Нюрбургринге
Фотошпионам удалось заметить автомобиль на заправке, после чего новинка проехала несколько кругов по гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»
Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова выкупила 78,73%% в крупном российском ритейлере «Лента».
Обновлено в 10:15
Общество
Омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о ситуации с рождаемостью в России
Анна Кузнецова сообщила, что за 2018 год в России родилось на 15% меньше детей, чем это было в 2016-м.
Обновлено в 07:42
Энергетика
«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение
«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.
Обновлено в 06:53
Политика
Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня
Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Кино
В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп
Обновлено вчера в 20:02
Игры
Стартовало открытое бета-тестирование Conqueror’s Blade
Обновлено в 12:09
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04