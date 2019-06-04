Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРСREGNUM 10:45

Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.

Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС

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