Финансы

Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРСREGNUM 10:45

Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
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Биржевые индексы США выросли на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

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