Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРСREGNUM 10:45
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
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Авто
Lamborghini построила вседорожный Huracan
Обновлено в 11:20
Культура
BadComedian высказался о закрытии своего канала
Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал возможность закрытия своего канала на YouTube из-за иска компании Kinodanz.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено в 12:10
Политика
МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17
МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08
Игры
Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Политика
Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»
Проект «Государево око» позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:44
Футбол
Игнашевич возглавил московское «Торпедо»
Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:18
Здоровье
В обнинском центре протонной терапии смогут лечиться иностранцы
4 июня в МРНЦ имени А. Ф. Цыба состоится подписание соглашения об организации лечения иностранных пациентов в обнинском центре протонной терапии.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Общество
«Мемориал»: победителей конкурса исследований «Человек в истории» и их учителей вызывают на беседы с ФСБ
Итоги последнего подвели в конце апреля, его победителями стали авторы 43 научных исследований из 24 регионов России.
Обновлено в 12:53
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова поддержала столкнувшуюся с травлей в Интернете Алсу
Мария Кожевникова в интервью NewInform пояснила, что Алсу пытается, как и любая мать, защитить своего ребенка, который абсолютно не виноват во всем скандале вокруг конкурса.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Москве
Обновлено в 07:04
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Теннис
Фоньини станет 1-м итальянцем в топ-10 рейтинга ATP с 1979 года
Фоньини улучшит позиции в обновленном рейтинге ATP. Он будет располагаться на десятом месте.
Обновлено в 15:11
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО
Воздушно-космические силы РФ провели уже серию испытаний новых противоракет на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено вчера в 18:03
Авто
Завтра начнутся официальные продажи Haval F7
Обновлено в 06:55
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Общество
В России разработаны два варианта электронных паспортов: с чипом и без
В России созданы два варианта электронных паспортов для граждан: пластиковая карточка с чипом и без него.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на трассе под Петербургом
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Вокруг Пугачевой и ее протеже назревает скандал
В пример журналистка привела неоднозначную победу протеже Аллы Пугачёвой 9-летней россиянки Алисы Голомысовой в песенном конкурсе «Детская новая волна», прошедшего недавно в Крыму.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Панайотов просит не говорить о Началовой
«Если бы Юля знала о том, что происходит, она бы просто поржала», — считает близкий друг покойной артистки Александр Панайотов.
Обновлено в 10:22