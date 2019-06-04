Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРСREGNUM вчера в 10:45
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
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Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
США предъявили Турции ультиматум из-за С-400
Обновлено в 01:54
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
Сирийская армия успешно возобновила наступление
Обновлено 03 июня в 08:23
Общество
В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Общество
«Яндекс» ответил на требование ФСБ получить переписки россиян
В компании "Яндекс" прокомментировали данные о том, что ФСБ якобы хочет получить доступ к перепискам россиян.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.
Обновлено в 01:02
Футбол
Сарри договорился о контракте с «Ювентусом»
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри в скором времени покинет "пенсионеров" и возглавит туринский "Ювентус".
Обновлено вчера в 06:43
Хоккей
Карло: у Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить
Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить.
Обновлено вчера в 03:12
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Обновлено вчера в 15:59
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе
Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс
Украина потеряет Донбасс в случае реализации курса на вступление в ЕС и НАТО, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49