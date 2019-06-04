Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРСREGNUM 10:45
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено в 21:51
Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено в 23:26
Авто
Новый BMW M8 представлен официально
Обновлено в 22:30
Политика
Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II.
Обновлено вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голосе»
Напомним, изначально победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, была аннулирована после пересмотра итогов голосования, в котором выявили признаки мошенничества.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено в 12:19
Политика
Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента
Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.
Обновлено в 22:21
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься
В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.
Обновлено вчера в 12:59
Экономика
Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао.
Обновлено в 22:33
Авто
Volgabus разработал беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Здоровье
Роспотребнадзор назвал продукты, которых не хватает в рационе россиян
По данным в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году» 100% россиян недоедают до нормы картофеля и молочных продуктов.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Обновлено в 22:34
Происшествия
Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Украинские силовики вплотную подобрались к границе РФ
Обновлено в 09:19
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Врачи назвали болезнь, признаком которой являются быстрорастущие ногти
Профессор сестринской практики в Университете Западной Англии Кэнди МакКейб сообщил, что признаками данного заболевания иногда являются быстрорастущие густые черные волосы на пораженной конечности, также ногти, которые могут начать быстро расти, сообщается в издании Daily Mail.
Обновлено в 19:51
Политика
Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.
Обновлено в 18:19
Происшествия
После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского
«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено в 21:55
Шоу-бизнес
Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак
Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский отреагировал на разрушение памятника Жукову националистами
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено в 22:36
Политика
Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Авто
Volvo в России увеличила продажи за 5 месяцев на 30%
Обновлено в 14:05