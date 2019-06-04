Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРСREGNUM вчера в 10:45
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Обновлено в 02:54
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Гаджеты
Разработчики подали в суд на Apple из-за монополизации рынка
Истцы отметили, что Apple взимает 30-процентную комиссию с доходов разработчиков от продаж на App Store.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Свидетелей Иеговы» в Севастополе
В Севастополе ФСБ раскрыла и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 09:02
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Общество
Объявлены финалисты литературной премии «Большая книга»
Национальная литературная премия "Большая книга" объявила "короткий список" номинантов 14-го сезона, в него вошли 12 произведений.
Обновлено в 09:28
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Дополнительный отряд МЧС не пустили в Шереметьево из-за закрытой полосы
Заместитель главы МЧС Павел Барышев рассказал, что дополнительные силы МЧС России не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот».
Обновлено в 09:26
Экономика
«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»
Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
Обновлено в 06:10
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Политика
Социологи опубликовали новые рейтинги украинских партий
Специалисты исследовательской социологической группы «Рейтинг» опубликовали новые данные опроса избирателей, согласно которому за 2 месяца до выборов в Верховную Раду за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 48,2% респондентов.
Обновлено в 08:35
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку
Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Экономика
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь
С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Авто
Lamborghini построила улучшенный Huracan
В качестве основы для последующей доработки выступила модель суперкара Huracan EVO, под капотом которого используется 5,2-лировый бензиновый двигатель с мощностью 640 л.с. В свою очередь, теперь автомобиль получил современный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata, позволяющий управлять системой полного привода, шасси и другими важными параметрами.
Обновлено в 01:05
Экономика
Костин не исключил увеличения номинала акций ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин не исключил увеличения номинальной стоимости акций банка.
Обновлено в 09:40
Авто
Компания Kia показала кроссовер Kia XCeed
Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено 03 июня в 17:00
Общество
Правительство Пермского края закупит зонты по шесть тысяч рублей
Аппарат правительства Прикамья объявил аукцион на поставку зонтов от дождя и солнца.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Административное здание горит на востоке Москвы
Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Политика
Трамп арендовал четыре лимузина у ирландской похоронной фирмы, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп арендовал для передвижения по Ирландии четыре лимузина похоронной фирмы JP Ward & Sons, считает газета Guardian.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Политика
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Официально: Тимати и Анастасия Решетова ждут ребенка
Решетова тоже на своей странице опубликовала фото, по которым заметно, что у модели уже большой срок.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
У Брэда Питта новый роман
Напомним: новая итальянская лав-стори Брэда продолжила череду его романов, которые завязались у Питта после расставания с Анджелиной Джоли в сентябре 2016-го.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина.
Обновлено в 07:47