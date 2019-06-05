Финансы

Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРСREGNUM вчера в 10:45

Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
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Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки

РБК02:15

Биржи США растут на усилении ожиданий понижения ключевой ставки ФРС

ПРАЙМ10:33

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

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Уолл-стрит не расстроил плохой отчет по занятости в США

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ИНДЕКС NASDAQ ВЫРОС НА 0,77%

Financial One09:35

Фондовый рынок Америки вырос после заявления о снижении ключевой ставки

ГЛАС.RUвчера в 16:08

Биржевые индексы США выросли на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

ТАССвчера в 12:59
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
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Ургант защитил заявившего о цензуре BadComedian и высмеял его врагов

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Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
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Инсинье считает, что Сарри предаст «Наполи», если возглавит «Ювентус»

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье негативно отреагировал на новость о том, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который ранее работал с неаполитанцами, может возглавить "Ювентус".
Обновлено в 13:04
Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Общество

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин»

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено в 15:16
Экономика

РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Tetra Pak

Российский экологический оператор и компания Tetra Pak договорились о сотрудничестве в развитии отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 13:41
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия

На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка

Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Обновлено в 05:51
Общество

Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения

Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Политика

Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС

Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Политика

Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:59
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Авто

Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7

"Автотор" запускает производство внедорожника BMW X7, занимающего верхнюю строчку в модельной линейке баварского производителя, сообщает калининградская компания.
Обновлено в 16:07
Авто

Названа стоимость кроссовера Haval F7 российской сборки

Обновлено в 06:00
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Политика

Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл

Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную.
Обновлено вчера в 19:30
Наука

Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов

Обновлено в 13:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Авто

BMW обнародовала рублевые цены на новую M8

Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Общество

Минюст предложил ввести дополнительные алименты на жилье для ребенка

Выплачивать новый вид алиментов предлагают обязать родителя, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилплощади.
Обновлено в 02:40
Экономика

«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
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