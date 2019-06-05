Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРСREGNUM вчера в 10:45
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Футбол
Инсинье считает, что Сарри предаст «Наполи», если возглавит «Ювентус»
Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье негативно отреагировал на новость о том, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который ранее работал с неаполитанцами, может возглавить "Ювентус".
Обновлено в 13:04
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Экономика
РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Tetra Pak
Российский экологический оператор и компания Tetra Pak договорились о сотрудничестве в развитии отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 13:41
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка
Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Общество
Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Политика
Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС
Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Авто
Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7
"Автотор" запускает производство внедорожника BMW X7, занимающего верхнюю строчку в модельной линейке баварского производителя, сообщает калининградская компания.
Обновлено в 16:07
Авто
Названа стоимость кроссовера Haval F7 российской сборки
Обновлено в 06:00
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Политика
Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл
Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную.
Обновлено вчера в 19:30
Наука
Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов
Обновлено в 13:00
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Авто
BMW обнародовала рублевые цены на новую M8
Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Общество
Минюст предложил ввести дополнительные алименты на жилье для ребенка
Выплачивать новый вид алиментов предлагают обязать родителя, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилплощади.
Обновлено в 02:40
Экономика
«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае
"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18