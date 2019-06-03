Финансы

Рубль получил поддержку и укрепляетсяREGNUM 08:54

Рубль 4 июня укрепляется по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты. Обвальное падение американца было вызвано заявлением президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.
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Биржевые индексы США выросли на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

ТАСС12:59

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне общемирового роста спроса на риск

Интерфакс12:37

Rabobank: ФРС снизит ставку 5 раз, но доллар не пострадает

Profinance.ruвчера в 10:47

Биржи США растут более чем на 1% на открытии в надежде на снижение ставки ФРС

ПРАЙМ09:51

Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС

REGNUM10:45

В ФРС впервые заявили о необходимости снижения ставки

Вести.Финансвчера в 22:33

Фондовый рынок США открылся на положительной территории

Росбалт10:21
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Экономика

TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 10:14
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Политика

Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:19
Происшествия

Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

Обновлено в 04:00
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол

«Спартак» выступил против расширения РПЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что он против возможного расширения РПЛ до 18 клубов.
Обновлено в 12:56
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал причину, из-за которой его не зовут в жюри КВН

Обновлено в 11:36
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Политика

Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня

Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Общество

Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.
Обновлено в 07:34
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Экономика

Налоговая служба США начала проверку Uber

Налоговая служба США начала проверку транспортной компании Uber Technologies, следует из документа, направленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми

Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 12:28
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Япония прекратила поиски истребителя F-35

Министр обороны Японии Такеши Ивая заявил о прекращении поисковой операции на месте крушения истребителя F-35А, пропавшего с радаров 9 апреля этого года.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Безрукова отказалась от «Кинотавра»

Актриса Ирина Безрукова не поехала в Сочи на кинофестиваль "Кинотавр", который откроется в ближайшие выходные, передает Teleprogramma.pro.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Зеленского в усилении обстрелов Донбасса

Обновлено в 08:03
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Во время противостояния у забора на Шиесе задержаны девять активистов

Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Пригожин пожаловался на затравившее Алсу поколение блогеров и рэперов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что певице Алсу и ее дочери Микелле Абрамовой не стоит обращать внимание на критику в свой адрес после шоу «Голос».
Обновлено в 12:21
Политика

Рада провалила законопроект Зеленского об импичменте президента

Депутаты Верховной рады Украины отказались рассматривать законопроект президента страны Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
Обновлено в 08:07
Здоровье

В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ среди молодежи

Показатель заболеваемости ВИЧ среди 15-25 летних снизился в Московской области более, чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Группа кораблей Кольской флотилии провела учения на рейде

Обновлено в 11:21
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