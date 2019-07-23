Экономика
Фондовый рынок США вырос в ценеРЕН ТВ вчера в 23:08
По данным Reuters, фондовый рынок США вырос в цене. Аналитики называют это закрытие в "зеленой зоне".
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Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Хабаровском крае объявят траур по погибшим на пожаре в лагере
Трехдневный траур по погибшим в результате пожара в палаточном лагере объявят в Хабаровском крае в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:41
Политика
Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера
Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Ноту из-за воздушного хулиганства подали военному атташе Южной Кореи
Командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что военному атташе Республики Корея отправили ноту по причине неправомерных действий южнокорейских летчиков в небе над Японским морем.
Обновлено в 11:55
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 11:12
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос
Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту
Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Политика
Российское гражданство получили около 7 тысяч жителей Донбасса
Российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тьсяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения.
Обновлено в 12:02
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Футбол
Неймар включен в состав «ПСЖ» на предсезонный тур в Китае
«ПСЖ» опубликовал состав команды для участия в летнем предсезонном туре в Китае. В список из 33 футболистов включен нападающий Неймар.
Обновлено в 11:17
Общество
Минсельхоз не увидел рисков снижения урожайности из-за гибели пчел
В Минсельхозе России заявили, что риски снижения урожайности сельхозкультур в стране из-за гибели пчел отсутствуют.
Обновлено в 08:24
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Происшествия
Цыгане начали возвращаться в Чемодановку
Обновлено в 10:55
Космос
Рогозин: робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя.
Обновлено в 09:57
Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 07:10
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Зеленский назвал возможную кандидатуру на пост генпрокурора Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал одним из возможных кандидатов на пост генерального прокурора Украины вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку.
Обновлено в 10:36
Политика
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Два человека пострадали при стрельбе в центре Хельсинки
Два человека пострадали при инциденте со стрельбой в центре финской столицы днем во вторник. Об этом сообщила в Twitter столичная полиция.
Обновлено в 10:40
Космос
Вулканический спутник Юпитера изучили в инфракрасном диапазоне
Оказалось, что данные инфракрасных наблюдений не совпадают с общепринятыми научными теориями.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала себя на фото с лошадьми голой
Обновлено в 08:44