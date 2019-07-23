Экономика

Фондовый рынок США вырос в ценеРЕН ТВ вчера в 23:08

По данным Reuters, фондовый рынок США вырос в цене. Аналитики называют это закрытие в "зеленой зоне".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Биржи США слабо растут на статистике и корпоративных отчетностях

ПРАЙМ10:49

Корпоративная отчетность стимулирует рост американских фондовых индексов

Финмаркет10:04

Квартальные отчеты приободрили американский рынок

Finam.Ru02:05

Неделя американских отчетностей стартовала ростом индексов

РБК02:00

Фондовый рынок США вырос в цене

РЕН ТВвчера в 23:08

ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 0,39%

Financial One09:39

Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»

REGNUMвчера в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Хабаровском крае объявят траур по погибшим на пожаре в лагере

Трехдневный траур по погибшим в результате пожара в палаточном лагере объявят в Хабаровском крае в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:41
Политика

Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера

Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Обновлено в 08:07
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Ноту из-за воздушного хулиганства подали военному атташе Южной Кореи

Командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что военному атташе Республики Корея отправили ноту по причине неправомерных действий южнокорейских летчиков в небе над Японским морем.
Обновлено в 11:55
Космос

EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ

Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия

Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Обновлено вчера в 11:12
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу

Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес

Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Общество

В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос

Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту

Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Политика

Российское гражданство получили около 7 тысяч жителей Донбасса

Российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тьсяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения.
Обновлено в 12:02
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Футбол

Неймар включен в состав «ПСЖ» на предсезонный тур в Китае

«ПСЖ» опубликовал состав команды для участия в летнем предсезонном туре в Китае. В список из 33 футболистов включен нападающий Неймар.
Обновлено в 11:17
Общество

Минсельхоз не увидел рисков снижения урожайности из-за гибели пчел

В Минсельхозе России заявили, что риски снижения урожайности сельхозкультур в стране из-за гибели пчел отсутствуют.
Обновлено в 08:24
Политика

В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Происшествия

Цыгане начали возвращаться в Чемодановку

Обновлено в 10:55
Космос

Рогозин: робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя.
Обновлено в 09:57
Политика

СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 07:10
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Зеленский назвал возможную кандидатуру на пост генпрокурора Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал одним из возможных кандидатов на пост генерального прокурора Украины вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку.
Обновлено в 10:36
Политика

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Два человека пострадали при стрельбе в центре Хельсинки

Два человека пострадали при инциденте со стрельбой в центре финской столицы днем во вторник. Об этом сообщила в Twitter столичная полиция.
Обновлено в 10:40
Космос

Вулканический спутник Юпитера изучили в инфракрасном диапазоне

Оказалось, что данные инфракрасных наблюдений не совпадают с общепринятыми научными теориями.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала себя на фото с лошадьми голой

Обновлено в 08:44
ещё по теме
Главное