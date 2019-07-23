Экономика

Фондовый рынок США вырос в ценеРЕН ТВ вчера в 23:08

По данным Reuters, фондовый рынок США вырос в цене. Аналитики называют это закрытие в "зеленой зоне".
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Coca-Cola важнее МВФ. Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»

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