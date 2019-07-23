Экономика
Фондовый рынок США вырос в ценеРЕН ТВ вчера в 23:08
По данным Reuters, фондовый рынок США вырос в цене. Аналитики называют это закрытие в "зеленой зоне".
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Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Футбол
«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»
"Кальяри" взял в аренду 24-летнего полузащитника "Наполи" Марко Рога.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Индийские СМИ: США требуют от Нью-Дели закупить F-35
США, будучи «чрезвычайно разочарованными» военно-техническим сотрудничеством Индии с Россией, планируют ввести санкции в отношении Нью-Дели.
Обновлено в 19:25
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Политика
Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией
Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено в 18:28
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в общежитии Росгвардии
Пожар в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:34
Политика
МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет
Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Игры
Bethesda представила расписание QuakeCon 2019
Bethesda представила расписание мероприятия.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа
Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
Обновлено в 18:39
Гаджеты
Процессор для Xbox Project Scarlett протестировали в бенчмарке
В бенчмарке UserBenchmark были обнародованы результаты тестирования и характеристики инженерного образца процессора AMD с кодовым названием Flute, который может быть использован в грядущей игровой консоли Microsoft Xbox Project Scarlett.
Обновлено в 14:01
Происшествия
КНДР задержала российское судно с 17 моряками
В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Португалии бушуют природные пожары: пострадали почти 40 человек
В Португалии продолжают полыхать природные пожары. По последним данным, огонь охватил 8,5 тыс. гектаров.
Обновлено в 13:18
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Пять человек погибли в результате оползня в Турции
Не менее пяти человек погибли из-за схода оползня в турецкой провинции Дюздже на северо-западе страны, сообщает агентство Anadolu.
Обновлено в 19:27
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
Обновлено в 19:30
Политика
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Происшествия
В спасении экипажа «Лошарика» нашли нарушение закона
Издание «Коммерсант» пишет, что экипаж попавшего в аварию в Баренцевом море глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, но решил действовать согласно принятому в ВМФ «Руководству в борьбе за живучесть».
Обновлено в 03:03
Политика
У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Происшествия
БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте
Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Футбол
«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро
Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Израиля Перец провел 31 матч и забил 8 голов.
Обновлено в 15:53
Музыка
Гитарист «Кино» оценил исполнение российского хита группой Metallica
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева: «Если тебя не раздражают недостатки мужа, то все получится»
Надежда Оболенцева рассказала о том, как изменились ее взгляды за последние годы.
Обновлено в 15:30
Технологии
«ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания
Крупный российский ритейлер «ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 14:11
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.
Обновлено в 18:33