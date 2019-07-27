Финансы
Индексы Уолл-стрит отступили от рекордных максимумовREGNUM вчера в 10:41
На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 0,21 пункта при открытии до 27 192,24 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,39 пункта (0,05%), на уровне 3024,47 пункта, индекс Nasdaq снизился на 5,11 пункта (0,06%), до 8325,10 пункта.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:51, Вашингтон
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Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
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Украинский футболист Артем Милевский откровенно рассказал о своем романе с российской телеведущей Тиной Канделаки.
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Третий за день пассажир упал на пути в московском метро
Судьба упавшего человека не уточняется. Ранее на фиолетовой ветке Московского метрополитена человек упал на путь.
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Обновлено в 04:05
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Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Общество
Уровень Амура у Хабаровска превысил опасную отметку
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Обновлено в 05:17
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
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Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
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Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
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Габулов признался, что уже задумывался о том, как поступил бы в отношении Олега Кононова на месте руководства «Спартака».
Обновлено в 02:14
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В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию вокруг несогласованного митинга, прошедшего в субботу в столице.
Обновлено в 07:31
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
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Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Политика
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
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Обновлено в 06:48
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В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).
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