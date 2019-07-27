Финансы
Фондовый рынок США вырос на данных о ВВПNews.ru вчера в 01:20
Максимальную поддержку квартальному ВВП за 10 лет обеспечили государственные расходы, которые подскочили на 5%. Также на 4,3% выросли потребительские расходы, составляющие 70% показателя. При этом инвестиции бизнеса сократились на 0,8%.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:22, Вашингтон
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Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
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Скончался художник Валерий Кокурин
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Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении
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Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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Россию обвинили в перекрытии четверти Черного моря
Власти России объявили опасной для судоходства более четверти площади Черного моря.
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Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети
В Сеть попала откровенная переписка певицы Глюкозы с незнакомцем.
Обновлено вчера в 17:01
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Как СМИ маскируют «наживки» для читателя, что нашел TESS и каким будет население Земли в будущем, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
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Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк.
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Обновлено в 04:56
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В пяти регионах пройдет второй тур губернаторских выборов
По прогнозу экспертов, действующие главы Астраханской, Сахалинской, Вологодской, Волгоградской областей и Алтая могут не набрать достаточного количества голосов для победы в первом туре, - сообщает РБК.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
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Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
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Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
Обновлено вчера в 13:42
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Порошенко пообещал не прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
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Гусев официально стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз»
Пресс-служба "Нью-Джерси Дэвилз" официально объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Никитой Гусевым.
Обновлено вчера в 15:17
Авто
Новый Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan вывела на тесты обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:18
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Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54