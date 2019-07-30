Финансы
Фондовый рынок США вырос на данных о ВВПNews.ru вчера в 01:20
Максимальную поддержку квартальному ВВП за 10 лет обеспечили государственные расходы, которые подскочили на 5%. Также на 4,3% выросли потребительские расходы, составляющие 70% показателя. При этом инвестиции бизнеса сократились на 0,8%.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:09, Вашингтон
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Обновлено 28 июля в 19:33
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин
Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Обновлено в 04:20
Общество
1 августа повысят выплаты для работающих пенсионеров
С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Это произойдёт впервые с 2016 года – сообщают «Известия».
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк.
Обновлено в 03:10
Общество
BlaBlaCar могут заблокировать в России
Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
Обновлено в 01:32
Общество
На олимпиаде по химии в Париже школьники из РФ взяли золото
Четыре золотые медали получили одиннадцатиклассники из России на 51-й Международной олимпиаде по химии в Париже, сообщили в пресс-службе МГУ.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Политика
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что его партия «Европейская солидарность»могла занять второе место на недавно прошедших в стране досрочных парламентских выборах, если бы не ряд других политических сил, отказавшихся от объединения.
Обновлено в 04:10
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Спорт
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Парро победил рак
Канадский сноубордист Максенс Парро, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, победил рак.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
США изучат снабжение арктических регионов
Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.
Обновлено в 00:30
Политика
«Досье»: Версию убийства трех россиян в ЦАР придумали люди Пригожина
Версию об убийстве трех россиян в Центральноафриканкой Республике (ЦАР) составили люди, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой.
Обновлено в 02:49
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31
Футбол
Кьяртанссон: «Хотел забить больше, но главное, что „Рубин“ победил»
Сегодня в поединке третьего тура подопечные Эдуардо Докампо взяли верх над грозненским "Ахматом", переиграв гостей со счётом 1:0. Сразу после финального свистка Видар Кьяртанссон, ставший автором единственного мяча в игре, поделился впечатлениями от матча.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол
В Англии начнут по-новому удалять футболистов
Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.
Обновлено в 04:22
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Гаджеты
Новый драйвер делает видеокарты Radeon RX 5700 XT и RX 5700 шумнее в режиме простоя
Свежий графический драйвер Radeon Software Adrenalin 19.7.3 beta, как сообщается, меняет настройки работы вентиляторов видеокарт Radeon RX 5700 XT и RX 5700.
Обновлено вчера в 13:34
Космос
Лучшее за день. 29 июля
Как СМИ маскируют «наживки» для читателя, что нашел TESS и каким будет население Земли в будущем, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье
Красноярские врачи впервые установили российские «ловушки для тромбов»
Врачи Красноярской краевой клинической больницы успешно провели две операции на сердце с установкой окклюдеров российского производства - впервые в России.
Обновлено в 00:08