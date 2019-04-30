Экономика

Фондовый рынок США «не может определиться»REGNUM 30 апреля в 10:44

Индексы фондового рынка США начали торги разнонаправленно — Dow Jones вырос на открытии, S&P 500 и Nasdaq открылись в «красной зоне», 30 апреля передает агентство Reuters.
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Уолл-стрит: Dow Jones вышел в плюс, Nasdaq — в серьёзном минусе

REGNUM30 апреля в 16:12
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Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Продюсерская компания 44-го президента Соединённых Штатов Барака Обамы заявила о намерении снять сериал о приходе к власти Дональда Трампа и о работе его администрации.
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Правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей 36 регионам для того, чтобы повысить производительность труда.
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Энергетика

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Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

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Происшествия

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Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Полиция в Париже напала на журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено вчера в 08:37
Интернет

Facebook представила обновления для Instagram

Обновлено в 01:17
Происшествия

В Китае два человека погибли при падении с горки в парке развлечений

Обновлено в 01:36
Политика

Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ

Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика

США утроили объем поставок СПГ в ЕС

Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Политика

В США предложили ввести новые санкции против РФ

Бывший посол США в НАТО дипломат Виктория Нуланд предложила подготовить новые антироссийские санкции и назначить в Белом доме "киберцаря", который должен будет координировать американскую политику в сфере кибербезопасности.
Обновлено в 04:02
Игры

Гигантский мир и разнообразие всех аспектов в новом трейлере Borderlands 3

Компания Gearbox Software провела в Лос-Анджелесе мероприятие, посвященное Borderlands 3. На нем представили полноценный геймплей игры, с которым можно ознакомиться на видео ниже.
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Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
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В британских креветках обнаружили кокаин

Обновлено вчера в 17:12
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Dior «выпустил» на подиум кошку

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Футбол

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
Обновлено в 05:14
Общество

Названы города России с самыми несчастными жителями

Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов, в которых жители меньше всего довольны своей жизнью.
Обновлено в 05:52
Общество

Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки

«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США

Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили, которая высказалась против размещения на территории государства военной базы США.
Обновлено в 03:33
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Мероприятие началось с десяти утра под громким лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
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Культура

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Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

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Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
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