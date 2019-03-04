Финансы
Фондовый рынок США устал ждать торговой сделки с КитаемREGNUM вчера в 15:52
Основные индексы фондового рынка США закрыли торги в ощутимом минусе, несмотря на оптимистичные заявления властей о скорой торговой сделке с Китаем, 4 марта передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:38, Ашберн
Экономика
В России могут установить минимальную цену на пиво
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидирован
Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидировали.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах
По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД
4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:20
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 Марта
В преддверии Международного женского дня в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы и сохранить их свежесть.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться в президенты в 2020 году
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году.
Обновлено вчера в 21:47
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии
Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Медведев призвал вывести ракеты США из Европы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для всеобщего спокойствия было бы правильно вернуть ядерный арсенал США на родину.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика
Экс-глава Nissan освобожден под залог
Лишь с третьего раза Токийский окружной суд согласился освободить экс-главу концерна Nissan Карлоса Гона под залог.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Джефф Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes
Forbes в очередной раз назвал самых богатых бизнесменов. Рейтинг вновь возглавил основатель и глава компании Amazon Джефф Безос.
Обновлено вчера в 20:25
Авто
AliExpress начнет продавать автомобили в России
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Отец Децла рассказал про врожденное заболевание сына
Продюсер Александр Толмацкий рассказал, что его сын Кирилл (рэпер Децл) имел врожденное заболевание сердца - гипертрофическую кардиомиопатию.
Обновлено вчера в 22:11
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено вчера в 07:44
Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри
Американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» (Beverly Hills, 90210, 1990-2000 годы), скончался в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки
Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Годовалый ребенок умер после избиений отчима
Избитый отчимом годовалый ребенок несовершеннолетней жительницы города Белогорска Амурской области умер после нескольких недель нахождения в коме.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Сурки проснулись в Московском зоопарке
В первые дни марта в столичном зоопарке вышли из спячки степные сурки, это событие традиционно связывают с наступлением долгожданной весны, сообщает сайт мэрии Москвы во вторник.
Обновлено в 00:14
Общество
РАН лишится части новосибирского Академгородка
Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке
Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России
Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Обновлено в 00:14
Происшествия
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Роскосмос сменит концепцию сверхтяжелой ракеты
Ранее сообщалось, что концепция федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне будет внесена на утверждение правительства в текущем месяце.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
WSJ узнала о планах закрыть рассекреченную Сноуденом систему слежки
В планах АНБ положить конец программе, которая позволяла прослушивать телефонные разговоры граждан США.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие
Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления
В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления.
Обновлено вчера в 19:58
Наука
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
Пациент страдал от ВИЧ-положительного статуса на протяжении пятнадцати лет. Второго пациента в истории удалось полностью излечить от ВИЧ.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В Московском метро начали продавать кожаные браслеты «Тройка»
В сувенирных магазинах и витринах пассажиры могут купить брелоки, силиконовые браслеты, кольца, а также наклейки и вкладыши с чипом карты.
Обновлено вчера в 23:04
Наука
В ожирении неожиданно нашли пользу
Участников эксперимента разделили на пять групп в зависимости от уровня ожирения.
Обновлено вчера в 23:37
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
В понедельник в четвертом матче серии первого раунда клуб из Екатеринбурга в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3. Решающая победа получилась волевой.
Обновлено вчера в 11:38