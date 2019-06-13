Фондовый рынок США закрылся в плюсе после роста нефтяных ценREGNUM 16:45

Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» в ответ на рост мировых цен на нефть, 13 июня передает агентство Reuters.

Фондовый рынок США закрылся в плюсе после роста нефтяных цен

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