Финансы

Фондовый рынок США закрылся в плюсе после роста нефтяных ценREGNUM 16:45

1 фото
Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» в ответ на рост мировых цен на нефть, 13 июня передает агентство Reuters.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фондовый рынок США закрылся в плюсе после роста нефтяных цен

REGNUM16:45

Биржи США закрылись в умеренном плюсе на фоне роста цен на нефть

ПРАЙМ16:42

Фондовый рынок США торгуется на положительной территории

Росбалт10:46

Американский фондовый рынок торгуется на подъеме

Финмаркет10:26

Индексы США продемонстрировали умеренное снижение

Finam.Ru02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:34
Общество

Глава крайздрава Приморья стал вице-губернатором

С 14 июня занял новую для администрации региона должность вице-губернатора – директора департамента здравоохранения Приморского края, курирующего вопросы физической культуры и спорта Ирина Медведева назначена заместителем главы региона 26 декабря 2018 года.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Обновлено в 06:06
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Авто

Mitsubishi готовит конкурента для Ford Ranger Raptor

Пресс-служба Mitsubishi рассказала о том, что концепт пикапа Triton Absolute, показанный ранее в этом году, может пойти в серийное производство.
Обновлено в 14:42
Политика

Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины

Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
Обновлено в 20:50
Авто

Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e

Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено в 06:30
Происшествия

ППГХО за 2018 год получил рекордный убыток в 4,4 млрд руб

Приаргунское производственное горно-химическое объединение за 2018 год получило убыток в 4,37 миллиарда рублей; он значительно превышает убытки начала 2010-х годов, спровоцировавшие массовые сокращения.
Обновлено вчера в 02:41
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж

18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж Девушка перекрасила волосы в лиловый цвет.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

К Донецку подошли украинские военные

В ста метрах от Донецка, в поселке Марьинка, закрепились бойцы ВСУ.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика

В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог

Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Мария Шукшина снялась с «беременным» животом

Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Футбол

Азар прошёл медобследование в «Реале»

Обновлено в 13:22
Футбол

Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России

Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Авто

Появились первые фотографии четырехдверной BMW 8 Series

Как сообщает издание AutoExpress, опубликовавшее изображения новинки, премьера 8 Series Gran Coupe состоится до конца июня в Германии.
Обновлено в 08:31
Экономика

ИНТЕРВЬЮ: Сбербанк будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 20:17
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Наука

Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов

Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное