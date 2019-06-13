Финансы

Фондовый рынок США торгуется на положительной территорииРосбалт 10:46

1 фото
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» на фоне ожиданий смягчения Федеральной резервной системой (ФРС) США денежно-кредитной политики. По состоянию на 17:05 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,41% и достиг 2891,77 пункта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Биржи США закрылись в умеренном плюсе на фоне роста цен на нефть

ПРАЙМ16:42

Фондовый рынок США торгуется на положительной территории

Росбалт10:46

Американский фондовый рынок торгуется на подъеме

Финмаркет10:26

Индексы США продемонстрировали умеренное снижение

Finam.Ru02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Происшествия

ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье

Обновлено в 13:53
Происшествия

Люди застряли в воздухе из-за сбоя электричества в парке аттракционов

В петербургском парке аттракционов "Диво Остров" внезапно отключилось электричество.
Обновлено в 13:15
Политика

Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно набрала 140 килограммов

Обновлено в 20:10
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:34
Политика

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории

"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье

Огород на подоконнике: как ижевчане выращивают базилик, черри, редис

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте

Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте Напомним, что в прошлом месяце Полина объявила о том, что открывает собственный магазин слаймов — игрушек-лизунов из вязкого желеобразного материала.
Обновлено в 16:40
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Сахалинской области перевернулся пассажирский автобус

Обновлено в 21:27
Политика

Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины

Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
Обновлено в 20:50
Политика

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Общество

Сбой возник в работе соцсети Instagram

Большинство пользователей испытывают проблему с обновлением ленты, некоторые не могут войти в приложение, другие жалуются на перебои в работе веб-сайта.
Обновлено в 19:41
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Общество

Сын Алибасова заявил о намерении вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено в 22:03
Политика

Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено в 21:52
Экономика

Яков Голдовский добыл первую нефть

Экс-гендиректор СИБУРа покупает компанию First Oil в России Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Культура

НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске

Обновлено в 18:20
Происшествия

У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу

"Никакого барагоза не было": Лунев рассказал о конфликте в аэропорту Внуково К административной же ответственности Лунева привлекли 12 июня после того, как он поскандалил с сотрудником во Внуково.
Обновлено в 05:42
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Политика

Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
Обновлено в 16:32
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль

На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Одной из сестер Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Следствие по делу пока не закончено. Предъявить обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян планируется 14 июня.
Обновлено в 14:02
Транспорт

Заказным автобусам могут разрешить пользоваться «выделенкой»

Перевозчикам детских групп могут позволить развивать скорость до 80 км/ч, заказным автобусам пользоваться выделенной полосой, а штрафовать водителей хотят только за нарушения, повлекшие угрозу жизни и здоровью детей, а не за неправильно оформленные сопроводительные документы.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 20:30
Общество

Операторы 1-300 не знают, когда появятся талоны в областную стоматологию

Операторы прямой линии 1-300, через которых теперь записываются в областную стоматологию, отвечают звонящим: талонов нет и когда будут, не знаем.
Обновлено в 19:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное