Финансы
Фондовый рынок США торгуется на положительной территорииРосбалт 10:46
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» на фоне ожиданий смягчения Федеральной резервной системой (ФРС) США денежно-кредитной политики. По состоянию на 17:05 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,41% и достиг 2891,77 пункта.
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Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
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Обновлено в 15:37
Общество
Сбой возник в работе соцсети Instagram
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Обновлено в 04:58
Общество
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Экономика
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Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
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НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске
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Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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Политика
Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США
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Обновлено в 16:32
Происшествия
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На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
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Происшествия
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Обновлено в 14:02
Транспорт
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Перевозчикам детских групп могут позволить развивать скорость до 80 км/ч, заказным автобусам пользоваться выделенной полосой, а штрафовать водителей хотят только за нарушения, повлекшие угрозу жизни и здоровью детей, а не за неправильно оформленные сопроводительные документы.
Обновлено в 17:01
Общество
Операторы 1-300 не знают, когда появятся талоны в областную стоматологию
Операторы прямой линии 1-300, через которых теперь записываются в областную стоматологию, отвечают звонящим: талонов нет и когда будут, не знаем.
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