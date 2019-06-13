Фондовый рынок США торгуется на положительной территорииРосбалт 10:46

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» на фоне ожиданий смягчения Федеральной резервной системой (ФРС) США денежно-кредитной политики. По состоянию на 17:05 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,41% и достиг 2891,77 пункта.

Политика Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.

Политика Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.

Политика Путин уволил генералов в связи с делом Голунова 11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Хоккей «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории "Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.

Шоу-бизнес Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте Напомним, что в прошлом месяце Полина объявила о том, что открывает собственный магазин слаймов — игрушек-лизунов из вязкого желеобразного материала.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

Политика Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.

Политика В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2» Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.

Общество Сбой возник в работе соцсети Instagram Большинство пользователей испытывают проблему с обновлением ленты, некоторые не могут войти в приложение, другие жалуются на перебои в работе веб-сайта.

Общество Сын Алибасова заявил о намерении вывезти отца из России Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.

Политика Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.

Экономика Яков Голдовский добыл первую нефть Экс-гендиректор СИБУРа покупает компанию First Oil в России Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева ушел в монастырь Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.

Происшествия У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу "Никакого барагоза не было": Лунев рассказал о конфликте в аэропорту Внуково К административной же ответственности Лунева привлекли 12 июня после того, как он поскандалил с сотрудником во Внуково.

Экономика Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.

Политика Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.

Происшествия В Москве загорелся Измайловский кремль На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.

Происшествия Одной из сестер Хачатурян предъявили окончательное обвинение Следствие по делу пока не закончено. Предъявить обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян планируется 14 июня.

Транспорт Заказным автобусам могут разрешить пользоваться «выделенкой» Перевозчикам детских групп могут позволить развивать скорость до 80 км/ч, заказным автобусам пользоваться выделенной полосой, а штрафовать водителей хотят только за нарушения, повлекшие угрозу жизни и здоровью детей, а не за неправильно оформленные сопроводительные документы.