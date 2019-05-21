Экономика
Фондовый рынок США снижается из-за санкций против HuaweiREGNUM вчера в 11:38
Фондовый рынок США ответил снижением на новые санкции в отношении китайской корпорации Huawei, 20 мая передает агентство Reuters.
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Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Авто
Mercedes-Benz выпустил самый безопасный автомобиль в мире
Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработали на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Общество
Здание Госдумы могут признать аварийным
«Если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал»,— заявил господин Лебедев.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Происшествия
Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:29
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Прокурор запросил для Талькова-младшего лишение прав на три года
"Прошу признать Талькова виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на три года", – цитирует Агентство "Москва" заявление представителя прокуратуры.
Обновлено в 04:07
Политика
США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Общество
Шестеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Происшествия
ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО
Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Фриске
Семья Жанны Фриске частично погасила задолженность перед Русфондом - на его счет поступило 7,98 миллионов рублей, которые были выручены от продажи имущества Фриске, полученного по наследству.
Обновлено в 04:09
Авто
Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Напомним, в Lada Vesta Sport относительно стандартного седана используется около 205 оригинальных деталей и узлов.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия
МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Политика
Выступление Небензи в СБ ООН прервал представитель Британии
Зампостпред Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен выкриками с места на полуслове прервал речь постпреда РФ Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался обсуждать вопрос о законе о государственном языке на Украине.
Обновлено в 02:17
Политика
Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Обновлено вчера в 14:31
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено вчера в 09:37
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70
Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55