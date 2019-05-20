Экономика
Фондовый рынок США снижается из-за санкций против HuaweiREGNUM вчера в 11:38
Фондовый рынок США ответил снижением на новые санкции в отношении китайской корпорации Huawei, 20 мая передает агентство Reuters.
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Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Обновлено в 00:51
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Зеленский распустил украинский парламент на инаугурации
Обновлено вчера в 06:01
Кино
Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Полторак опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлём
Обновлено в 00:12
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Депутата городской думы в Иркутской области задержали пьяным за рулем
Против депутата думы города Нижнеудинск Иркутской области возбудили уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба СУ СК России по региону.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
Замминистра обороны рассказал о ходе очистки Арктики от мусора
В этом году силами МТО планируется убрать четыре тысячи тонн металлолома За последние четыре года силами министерства обороны РФ в Арктике было собрано 18,5 тысячи тонн металлолома.
Обновлено в 00:02
Экономика
Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития
Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
Обновлено 18 мая в 02:57
Происшествия
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено вчера в 17:51
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено вчера в 06:04
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Наука
Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари
Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06
Авто
Toyota с начала года увеличила продажи в России на 2%
В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,6% против 5,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.Бестселлером Toyota в апреле стал бизнес-седан Camry, который нашел 2614 покупателей, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено вчера в 10:03
Единоборства
Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот
В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Мирзов заявил: потасовки с его участием после матча с «Уралом» не было
"Арсенал" требует наказать игрока "Урала" // Мирзов и Ильин схлестнулись после матча "Арсенал" – "Урал".
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:55
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено 19 мая в 23:45
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Трамп заявил о пользе торговой войны для экономики США
Трамп подчеркнул, что торговые войны приносят пользу и укрепляют экономику Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 22:34
Религия
Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол
Мурад Мусаев: Если начну объяснять Галицкому свои решения гороскопом – будут проблемы
Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев в эфире программы 8-16 на телеканале Матч Премьер рассказал о работе с владельцем клуба Сергеем Галицким.
Обновлено в 00:14
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Алена Апина осталась без любимой работы на радио
Алена Апина опубликовала в соцсети Instagram фотографию и рассказала поклонникам, что осталась без любимой работы на радио.
Обновлено вчера в 12:19