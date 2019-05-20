Экономика

Фондовый рынок США снижается из-за санкций против HuaweiREGNUM 11:38

Фондовый рынок США ответил снижением на новые санкции в отношении китайской корпорации Huawei, 20 мая передает агентство Reuters.
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Google вступит в торговую войну. Акции хай-тек-компаний ушли вниз

РБК09:27

Фондовый рынок США закрылся в минусе на фоне санкций против Huawei

REGNUM16:32

Фондовые индикаторы США падают из-за ситуации с Huawei

Финмаркет10:05

NASDAQ потерял почти 1,5% на отказе ряда компаний США работать с Huawei

ПРАЙМ16:52

В центре внимания будут выборы в Европарламент

Finam.Ru11:15

US STOCKS-Уолл-Стрит падает вместе с технологическим сектором

Financial One11:05
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Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
Космос

Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана

Новая модель действительно выглядит убедительнее большинства предыдущих: с ее помощью можно объяснить не только то, как небольшой Плутон, несмотря на умеренное тепло от своего ядра, миллиарды лет сохраняет жидкий океан, но и то, почему при этом толщина его ледяной коры так значительно колеблется и, соответственно, почему у него столь сложный рельеф.
Обновлено в 13:33
Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

«У ребенка просто закончилось дыхание», - отметила Гагарина.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Брэдли Купера увидели с новой девушкой

Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Наука

Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником

Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.
Обновлено в 15:21
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Гаджеты

Россиянам пообещали дефицит смартфонов Huawei и Apple

Торговая война Вашингтона и Пекина может уже в самое ближайшее время оставить россиян не только без смартфонов Huawei, но и без Apple.
Обновлено в 05:01
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Политика

Зеленский распустил Верховную раду

Обновлено в 04:01
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Наука

Ученые создали самый громкий звук под водой

Вода быстро ионизировалась, нагревалась, испаряла жидкость и создавала цилиндрическую ударную волну.
Обновлено в 17:06
Здоровье

Более 4 млн раз жители Подмосковья записались на прием к врачу через интернет

С начала 2019 года жители Московской области записались на прием к врачу онлайн почти 4,2 миллиона раз, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Авто

Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu

Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

В ВОЗ сообщили, что число жертв боев под Триполи превысило 500

Обновлено в 16:24
Политика

Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:34
Музыка

Победителем «Евровидения» стал певец из Нидерландов

Победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, исполнивший песню Arcade. Он набрал 492 балла по итогам голосования жюри и зрителей.
Обновлено вчера в 02:13
Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о взаимоотношениях с Мамаевым

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что имеет хорошие отношения с осуждённым игроком команды Павлом Мамаевым.
Обновлено в 15:32
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Под Уфой нашли тело сотрудницы Роспотребнадзора

Обновлено в 03:30
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено 18 мая в 18:27
Кино

Финальная серия «Игры Престолов» установила рекорд по просмотрам в США

Обновлено в 16:29
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Кино

Создатели «Тёмного Феникса» представили фильм в Москве

Представить в Москве новую главу приключений мутантов прилетели исполнители главных ролей Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн, режиссёр, продюсер и сценарист Саймон Кинберг, продюсер Хатч Паркер.
Обновлено в 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
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