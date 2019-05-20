Экономика
Фондовый рынок США снижается из-за санкций против HuaweiREGNUM 11:38
Фондовый рынок США ответил снижением на новые санкции в отношении китайской корпорации Huawei, 20 мая передает агентство Reuters.
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Хоккей
Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею
Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходит в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:39
Кино
Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями
После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Певицу МакSим уже выписали из больницы
Певица МакSим (Марина Абросимова) в понедельник выписана из больницы, где находилась после ДТП, сообщает в Инстаграм ее продюсер Маргарита Соколова.
Обновлено в 13:46
Общество
Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в мире
Эксперты Deutsche Bank составили ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 18:11
Авто
Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента
В РФ может подорожать импорт праворульных автомобилей с пробегом. За месяц оформление СБКТС достигло стоимости 5-6 тыс. рублей.
Обновлено в 12:09
Экономика
Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Экономика
Российских туристов предупредили о возможном росте цен на отдых в Турции
Цены для российских туристов на отдых в Турции в новом сезоне могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования предоставляются значительные скидки, заявил РИА Новости глава федерации отельеров страны Осман Айык.
Обновлено в 20:12
Политика
Шефчович призвал скорее провести переговоры по транзиту газа
Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали
Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Политика
Минск и Москва согласовали порядок восстановления транзита нефти
Представители РФ и Белоруссии в ходе прошедших переговоров полностью согласовали порядок реализации дорожной карты по восстановлению транзита российской нефти.
Обновлено в 16:59
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений, которые позволят китайской компании Huawei поддерживать существующие сети и предоставлять программные обновления клиентам.
Обновлено в 20:31
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Архангельске оштрафовали еще двоих активистов за участие в антимусорном шествии 7 апреля
В Архангельске оштрафовали еще двух архангелогородок, пришедших на несогласованную акцию протеста против ввоза московского мусора в регион 7 апреля.
Обновлено в 13:16
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Глава столбовского отдела чеховской полиции отправлен в СИЗО
Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове Мухтара Джарасова и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 15:11
Политика
Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского
Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины
Обновлено в 12:40
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Политика
В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика
Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме
Обновлено в 11:48
Авто
Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео
Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено в 10:11
Экономика
Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения
Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:08