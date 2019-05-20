Экономика

Фондовый рынок США снижается из-за санкций против HuaweiREGNUM 11:38

Фондовый рынок США ответил снижением на новые санкции в отношении китайской корпорации Huawei, 20 мая передает агентство Reuters.
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Google вступит в торговую войну. Акции хай-тек-компаний ушли вниз

РБК09:27

Фондовый рынок США закрылся в минусе на фоне санкций против Huawei

REGNUM16:32

Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территории

Росбалт11:18

Фондовые индикаторы США падают из-за ситуации с Huawei

Финмаркет10:05

NASDAQ потерял почти 1,5% на отказе ряда компаний США работать с Huawei

ПРАЙМ16:52

US STOCKS-Уолл-Стрит падает вместе с технологическим сектором

Financial One11:05
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Хоккей

Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею

Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходит в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:39
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено в 07:36
Кино

Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями

После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Певицу МакSим уже выписали из больницы

Певица МакSим (Марина Абросимова) в понедельник выписана из больницы, где находилась после ДТП, сообщает в Инстаграм ее продюсер Маргарита Соколова.
Обновлено в 13:46
Общество

Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в мире

Эксперты Deutsche Bank составили ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 18:11
Авто

Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента

В РФ может подорожать импорт праворульных автомобилей с пробегом. За месяц оформление СБКТС достигло стоимости 5-6 тыс. рублей.
Обновлено в 12:09
Экономика

Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Экономика

Российских туристов предупредили о возможном росте цен на отдых в Турции

Цены для российских туристов на отдых в Турции в новом сезоне могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования предоставляются значительные скидки, заявил РИА Новости глава федерации отельеров страны Осман Айык.
Обновлено в 20:12
Политика

Шефчович призвал скорее провести переговоры по транзиту газа

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Политика

Минск и Москва согласовали порядок восстановления транзита нефти

Представители РФ и Белоруссии в ходе прошедших переговоров полностью согласовали порядок реализации дорожной карты по восстановлению транзита российской нефти.
Обновлено в 16:59
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений, которые позволят китайской компании Huawei поддерживать существующие сети и предоставлять программные обновления клиентам.
Обновлено в 20:31
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Архангельске оштрафовали еще двоих активистов за участие в антимусорном шествии 7 апреля

В Архангельске оштрафовали еще двух архангелогородок, пришедших на несогласованную акцию протеста против ввоза московского мусора в регион 7 апреля.
Обновлено в 13:16
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Глава столбовского отдела чеховской полиции отправлен в СИЗО

Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове Мухтара Джарасова и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 15:11
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Обновлено в 12:40
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Футбол

Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне

Обновлено в 15:12
Происшествия

Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика

Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме

Обновлено в 11:48
Авто

Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео

Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено в 10:11
Экономика

Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения

Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:08
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