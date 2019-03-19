Финансы

Фондовый рынок США растёт благодаря ФРС и BoeingREGNUM 15:31

Индексы фондового рынка США проводят торги в «зеленой зоне», хотя и не показывают сильного роста, 19 марта передает агентство Reuters.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ставка на ФРС. На Уолл-Стрит поверили в Федрезерв и приступили к покупкам

РБК12:12

Фондовый рынок США торгуется на положительной территории

Росбалт10:40

Биржи США закрылись разнонаправленно на ожидании новостей от Федрезерва

ПРАЙМ17:00

Фондовый рынок США открылся на подъеме

Финмаркет10:43

Фондовый рынок США растёт благодаря ФРС и Boeing

REGNUM15:31

Инвесторы ждут итогов заседания Федрезерва

SIA.ru09:57

«Голубиная» риторика ФРС США сыграет на стороне российской валюты. 19.03.19

Глас Народа01:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Космос

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы

Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак

Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Наука

Ученые из США придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света

На световой луч реагируют специфические узоры из нанофотонов, нанесенные на поверхность предметов.
Обновлено в 18:01
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Игры

Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome

Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Оппозиция Италии призвала премьер-министра ослушаться Маттео Сальвини

Оппозиционные депутаты итальянского парламента во время выступления премьер-министра Джузеппе Конте во вторник, 19 марта, призвали его впустить в страну мигрантов с борта корабля Mare Jonio, передает информагентство ANSA.
Обновлено в 08:15
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Общество

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Стратегический «Борей» вышел на испытания

Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
Обновлено в 06:44
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено в 11:27
Политика

Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено в 09:55
Экономика

Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.
Обновлено в 12:55
Здоровье

Минздрав отказался от понятия «неправильное питание» в ЗОЖ-стратегии

В Минздраве подчеркивают, что старая формулировка дискредитировала понятие о здоровом питание, которое зависит не только от сбалансированного и разнообразного питания, но и от индивидуальных особенностей, таких как степень физической активности, образ жизни, возраст и пол.
Обновлено в 05:18
Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
Футбол

Подписан рекордный контракт в истории спорта

Обновлено в 13:41
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Культура

Дни рождения

Для поклонников Вашего выдающегося таланта стало уже хорошей традицией встречать 20 марта как праздник российской культуры.
Обновлено в 18:45
Гаджеты

Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение

Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников

Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.
Обновлено в 07:54
Политика

Москалькова прилетела в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Обновлено в 19:00
Наука

Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов

Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы

В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Кино

Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса ММКФ-2019

Южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за триллер "Пьета" Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет с 18 по 25 апреля.
Обновлено в 11:25
Политика

США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании

Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
Политика

Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Политика

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Обновлено в 10:45
Общество

Серный мост официально появился в Петербурге

Объект получил официальное наименование Серный мост.
Обновлено в 14:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное