Экономика

Фондовый рынок США растерял утреннюю прибыльREGNUM 15:54

Фондовый рынок США закончил торги в незначительном плюсе, основные индексы закрылись разнонаправленно, 23 января передает агентство Reuters. Утреннего импульса от IBM и Procter&Gamble хватило для того, чтобы рынок не ушел в минус, однако за день торгов большая часть прибыли была потеряна.
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