Экономика
Фондовый рынок США растерял утреннюю прибыльREGNUM вчера в 15:54
Фондовый рынок США закончил торги в незначительном плюсе, основные индексы закрылись разнонаправленно, 23 января передает агентство Reuters. Утреннего импульса от IBM и Procter&Gamble хватило для того, чтобы рынок не ушел в минус, однако за день торгов большая часть прибыли была потеряна.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 01:02, Ашберн
Экономика
Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества
«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено вчера в 10:53
Энергетика
Жителям Киева из-за высоких тарифов пришлось греться кирпичами
Тариф на отопление на Украине с 1 января повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
В Госдуме прокомментировали рост импорта российских товаров на Украину
Депутат Государственной думы Валерий Гартунг в беседе с ФАН прокомментировал рост импорта российских товаров на Украину на 17% по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
У россиян стало больше свободных денег
Средний объем свободных денег у россиян в 2018 году оказался рекордным за всю историю наблюдений.
Обновлено в 00:40
Экономика
Для сделки с «Ростелекомом» Tele2 оценен в 240 млрд рублей
Госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2, рассказал «Ведомостям» человек, узнавший ее параметры от нескольких членов совета директоров Tele2.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика
Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома Восточный
Ситуация со строительством космодрома Восточный показывает положение дел в космической отрасли, заявил 23 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с Роскосмосом.
Обновлено вчера в 07:35
Энергетика
Нефть продолжает рост в ожидании отчета о запасах в США
Рынок ждет еженедельного отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США — ожидается, что на этот раз API объявит о сокращении запасов и замедлении роста добычи.
Обновлено вчера в 11:15
Энергетика
В кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензин
В настоящее время в правительстве не видят необходимости в продлении действия соглашения, подписанного в прошлом году с нефтяниками, о заморозке цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
Орешкин рассказал о закрытом обсуждении приватизации госкомпаний
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российское правительство готовит ряд сделок по приватизации госкомпаний.
Обновлено вчера в 04:16
Экономика
Совет директоров Альфа-банка одобрил присоединение Балтийского банка
Альфа-банк сообщил, что его совет директоров проголосовал за присоединение Балтийского банка.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Россия и Китай создадут компанию в области цветной металлургии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен объявить о создании совместно с китайскими партнерами компании в области цветной металлургии, заявил Reuters глава фонда Кирилл Дмитриев на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Российский рынок нелегальных займов вырос на 15%
Нелегальный рынок оказывается привлекательным из-за простоты оформления займов и их невидимости для финансовых систем, что позволяет вести всерую значительную часть бизнеса, обходя налоги, отмечает сотрудник департамента экономической безопасности МКК «Джет мани микрофинанс» Валерия Рассказова.
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
ЦБ пообещал банкам альтернативу рейтингам для оценки кредитных рисков
ЦБ предложит российским банкам альтернативный подход к оценке кредитных рисков вместо использования рейтингов, заявил зампред Банка России Василий Поздышев (его слова передала РБК пресс-служба регулятора).
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Россия увеличила почти вдвое производство красной икры в 2018 году
«По предварительным данным Росстата, в 2018 году объём производства икры осетровых видов рыб увеличился на 7% и составил 32 тонны, выпуск лососевой икры вырос в 1,7 раза за счёт рекордного вылова горбуши — до 22,2 тыс. тонн», — приводит РИА Новости сообщение Росрыболовства.
Обновлено вчера в 09:56
Недвижимость
Минстрой: потенциал снижения ставки по ипотеке в РФ исчерпан
Потенциал дальнейшего снижения ставки по ипотечным кредитам в РФ исчерпан, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, выступая в Госдуме.
Обновлено вчера в 03:31