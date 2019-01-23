Фондовый рынок США растерял утреннюю прибыльREGNUM вчера в 15:54

Фондовый рынок США закончил торги в незначительном плюсе, основные индексы закрылись разнонаправленно, 23 января передает агентство Reuters. Утреннего импульса от IBM и Procter&Gamble хватило для того, чтобы рынок не ушел в минус, однако за день торгов большая часть прибыли была потеряна.

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