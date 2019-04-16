Экономика
Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM вчера в 16:23
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Биржевые индексы США снизились из-за плохой отчетности крупнейшего американского банка
Московский Комсомолецвчера в 23:17
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено вчера в 14:28
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Нетрезвый мужчина управлял школьным автобусом с детьми
В Иркутской области задержали пьяного водителя, который управлял школьным автобусом, в салоне которого находилось десять детей.
Обновлено в 00:56
Политика
Главный военный прокурор Украины покинул страну
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны, заявил в своем Facebook журналист Василий Крутчак.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Глава Минфина Турции посетил Вашингтон
Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Политика
Суд освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Конгресс запросил у крупнейших банков данные о связях Трампа с Россией
Законодатели США запросили информацию у Deutsche Bank и других банков с целью выявления связи американского президента Дональда Трампа с Россией.
Обновлено в 01:57
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Авто
В мае у дилеров появятся кроссоверы Haval F7 российской сборки
В следующем месяце к дилерам Haval поступят первые кроссоверы Haval F7 российской сборки. И уже в июне начнутся продажи китайской модели.
Обновлено 14 апреля в 04:16
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с Зеленским
Ранее штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о готовности оплатить из избирательного фонда половину стоимости проведения дебатов с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Россия и НАТО полностью прекращают сотрудничество
Грушко уверен, что решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, абсурдны.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Красноярске учительница избила школьниц во время урока
Обновлено в 02:18
Религия
РПЦ призвала французов покаяться после пожара в Нотр-Дам де Пари
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Обновлено в 01:27
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве
Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Во Владивостоке скончался пожарный, тушивший склад
Сотрудник МЧС, пострадавший на тушении склада стройматериалов во Владивостоке на прошлой неделе, скончался, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 00:14
Культура
Скончалась актриса Джорджия Энджел
Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Политика
Порошенко призвал Данилюка покинуть штаб Зеленского из-за конфликта интересов
Действующий глава Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы бывший министр финансов Александр Данилюк, который должен прийти на дебаты 19 апреля вместо другого кандидата в президенты Владимира Зеленского, покинул штаб шоумена из-за конфликта интересов вокруг дела ПриватБанка, по которому государство судится с олигархом Игорем Коломойским.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28