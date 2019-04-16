Экономика

Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM вчера в 16:23

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

Росбалт02:12

Силы фондовых «быков» иссякают

ПРАЙМ02:20

Биржевые индексы США снизились из-за плохой отчетности крупнейшего американского банка

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Фондовый рынок США снизился в понедельник

Финмаркет02:05

Американский рынок воспринял квартальные отчеты банков со скепсисом

Finam.Ru02:10

Фондовый рынок США прекратил падение

REGNUMвчера в 16:23

Отчетность банков не оправдала ожиданий. Акции ушли вниз

РБКвчера в 09:22
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Транспорт

В России могут появиться платные перекрестки

В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать

Обновлено вчера в 21:52
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено вчера в 14:28
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Обновлено вчера в 22:36
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Происшествия

Нетрезвый мужчина управлял школьным автобусом с детьми

В Иркутской области задержали пьяного водителя, который управлял школьным автобусом, в салоне которого находилось десять детей.
Обновлено в 00:56
Политика

Главный военный прокурор Украины покинул страну

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны, заявил в своем Facebook журналист Василий Крутчак.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Политика

Глава Минфина Турции посетил Вашингтон

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Политика

Суд освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 18:09
Политика

Конгресс запросил у крупнейших банков данные о связях Трампа с Россией

Законодатели США запросили информацию у Deutsche Bank и других банков с целью выявления связи американского президента Дональда Трампа с Россией.
Обновлено в 01:57
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Авто

В мае у дилеров появятся кроссоверы Haval F7 российской сборки

В следующем месяце к дилерам Haval поступят первые кроссоверы Haval F7 российской сборки. И уже в июне начнутся продажи китайской модели.
Обновлено 14 апреля в 04:16
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с Зеленским

Ранее штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о готовности оплатить из избирательного фонда половину стоимости проведения дебатов с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Россия и НАТО полностью прекращают сотрудничество

Грушко уверен, что решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, абсурдны.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В Красноярске учительница избила школьниц во время урока

Обновлено в 02:18
Религия

РПЦ призвала французов покаяться после пожара в Нотр-Дам де Пари

Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Обновлено в 01:27
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве

Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

Во Владивостоке скончался пожарный, тушивший склад

Сотрудник МЧС, пострадавший на тушении склада стройматериалов во Владивостоке на прошлой неделе, скончался, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 00:14
Культура

Скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Политика

Порошенко призвал Данилюка покинуть штаб Зеленского из-за конфликта интересов

Действующий глава Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы бывший министр финансов Александр Данилюк, который должен прийти на дебаты 19 апреля вместо другого кандидата в президенты Владимира Зеленского, покинул штаб шоумена из-за конфликта интересов вокруг дела ПриватБанка, по которому государство судится с олигархом Игорем Коломойским.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
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