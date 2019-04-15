Экономика

Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM 16:23

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
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Биржи США закрылись в минусе на отчетах банков

ПРАЙМ16:37

Отчетность банков не оправдала ожиданий. Акции ушли вниз

РБК09:22

Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территории

Росбалт10:45

Фондовый рынок США прекратил падение

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Американские фондовые индикаторы снижаются в ходе торгов

Финмаркет10:25

Sell in May and Go Away: ограниченные драйверы роста

Вести.Финанс12:47

В США стартовал сезон корпоративных отчетностей

Finam.Ru11:10
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Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

«Подобрал пожарник»: Тутберидзе опозорили перед всей страной

На своем YouTube-канале "Училка vs ТВ" учитель русского языка Татьяна Гартман на всю страну опозорила наставницу фигуристок, уличив в неграмотности.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Интернет

Яндекс заявил, что предупреждал Mozilla о грязных методах Google

Георгий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекс, в ответ на твит экс-вице-премьера Firefox, в котором он обвиняет Google в «грязных» методах конкуренции, рассказал, что Яндекс предупреждал их о возможном плохом исходе.
Обновлено в 20:23
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Экономика

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 22:23
Происшествия

Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 14:58
Общество

В Париже сгорел Нотр-Дам де Пари, пожар тушили больше девяти часов

Огонь охватил одно из старейших и красивейших зданий всей Европы — собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.
Обновлено в 14:49
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Политика

Штаб Зеленского заявил, что Крым «оккупирован» Россией

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что считают Крым территорией Украины, которая "оккупирована" Россией.
Обновлено в 11:50
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Музыка

В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

Реликвии собора Парижской Богоматери уцелели при пожаре

Обновлено в 17:20
Политика

В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве

Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено в 22:39
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Гаджеты

Гибкий смартфон Motorola Razr получил сертификацию Bluetooth

Ожидаемый во всем мире гибкий смартфон Motorola Razr стал еще ближе к своему выходу.
Обновлено в 10:05
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Политика

Посла Франции возмутили слова журналиста из Украины о соборе Нотр-Дам

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 21:45
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

Обновлено в 12:56
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено в 18:02
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Экономика

Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 году

По прогнозам министерства, в 2019 году объёмы производства в судостроении составят 451 млрд рублей.
Обновлено в 05:59
Авто

Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России

Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Транспортная авиация Соединённого Королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache.
Обновлено в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
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