Экономика

Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM вчера в 16:23

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

Росбалт02:12

Биржевые индексы США снизились из-за плохой отчетности крупнейшего американского банка

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Уолл-стрит снизилась из-за слабых отчетов банков

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Американский рынок воспринял квартальные отчеты банков со скепсисом

Finam.Ru02:10

Биржи США закрылись в минусе на отчетах банков

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Фондовый рынок США прекратил падение

REGNUMвчера в 16:23

Отчетность банков не оправдала ожиданий. Акции ушли вниз

РБКвчера в 09:22
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Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Обновлено в 03:19
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Культура

Fox: умерла актриса Джорджия Энджел

Обновлено в 00:12
Политика

Порошенко призвал экс-министра финансов покинуть штаб Зеленского

Действующий украинский лидер Петр Порошенко обратился к экс-министру финансов Александру Данилюку с призывом прекратить членство в штабе кандидата на пост президента Владимира Зеленского из-за конфликта интересов по делу Приватбанка миллиардера Игоря Коломойского.
Обновлено в 03:25
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода

Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин планирует урегулировать спор с гражданским мужем певицы, хоккеистом Александром Фроловым, в судебном порядке.
Обновлено в 02:48
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ

Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено вчера в 01:39
Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Двенадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и внедорожника в Орске в Оренбургксой области.
Обновлено в 02:13
Общество

Список номинаций премии «Человек года» расширен

В рамках премии «Человек года» жюри выберет лучших в номинации «Малый бизнес малых городов».
Обновлено вчера в 07:26
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено вчера в 23:12
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Политика

В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 13:00
Баскетбол

«Клипперс» сравняли счет в серии с «Голден Стэйт»

У поигравших 29 очков заработал Стивен Карри, 21 – Кевин Дюрант, 17 – Клэй Томпсон. "Клипперс" сравняли счет в серии – 1-1.
Обновлено в 02:00
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Авто

Новый Kia Cerato стали производить на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Финансы

Февральские вложения России в гособлигации США выросли на 10%

Объем российских вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) увеличился в феврале 2019 года примерно на 10% — с $13,180 млрд в январе до $14,507 млрд.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц

В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Экономика

В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса

В Совете Федерации разрабатывается законопроект о создании государственного Центра санации бизнеса.
Обновлено в 01:00
Политика

Конгресс США запросил у ряда банков информацию о финансах Трампа

Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.
Обновлено в 02:55
Политика

Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского в выборах на Украине

Обновлено в 00:31
Происшествия

В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара

В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека

По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще 6 человек получили различные травмы.
Обновлено в 03:39
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
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