Экономика
Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM вчера в 16:23
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Биржевые индексы США снизились из-за плохой отчетности крупнейшего американского банка
Московский Комсомолецвчера в 23:17
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Обновлено в 03:19
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Культура
Fox: умерла актриса Джорджия Энджел
Обновлено в 00:12
Политика
Порошенко призвал экс-министра финансов покинуть штаб Зеленского
Действующий украинский лидер Петр Порошенко обратился к экс-министру финансов Александру Данилюку с призывом прекратить членство в штабе кандидата на пост президента Владимира Зеленского из-за конфликта интересов по делу Приватбанка миллиардера Игоря Коломойского.
Обновлено в 03:25
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода
Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин планирует урегулировать спор с гражданским мужем певицы, хоккеистом Александром Фроловым, в судебном порядке.
Обновлено в 02:48
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено вчера в 01:39
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Двенадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и внедорожника в Орске в Оренбургксой области.
Обновлено в 02:13
Общество
Список номинаций премии «Человек года» расширен
В рамках премии «Человек года» жюри выберет лучших в номинации «Малый бизнес малых городов».
Обновлено вчера в 07:26
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 23:12
Политика
В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 13:00
Баскетбол
«Клипперс» сравняли счет в серии с «Голден Стэйт»
У поигравших 29 очков заработал Стивен Карри, 21 – Кевин Дюрант, 17 – Клэй Томпсон. "Клипперс" сравняли счет в серии – 1-1.
Обновлено в 02:00
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Авто
Новый Kia Cerato стали производить на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Финансы
Февральские вложения России в гособлигации США выросли на 10%
Объем российских вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) увеличился в феврале 2019 года примерно на 10% — с $13,180 млрд в январе до $14,507 млрд.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц
В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Экономика
В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса
В Совете Федерации разрабатывается законопроект о создании государственного Центра санации бизнеса.
Обновлено в 01:00
Политика
Конгресс США запросил у ряда банков информацию о финансах Трампа
Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара
В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека
По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще 6 человек получили различные травмы.
Обновлено в 03:39
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14