Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM 16:23

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.

Политика Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Политика Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов Штаб кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского заподозрил действующего президента Петра Порошенко в попытке сорвать выборы.

Происшествия Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.

Авто Toyota тайно представила новую модель Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.

Происшествия Пожарные могут не потушить возгорание в соборе Парижской Богоматери Французские пожарные не уверены, что смогут остановить пожар в соборе Парижской Богоматери. Об этом 15 апреля сообщает портал Franceinfo.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Политика Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.

Шоу-бизнес Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.

Происшествия Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.

Футбол «Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной» Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Спорт Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.

Армия и оружие В Совфеде прокомментировали размещение британских вертолётов в Эстонии Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT решение Великобритании направить в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России.

Здоровье Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.

Политика США смягчили требования к Китаю на переговорах по торговле Администрация президента США Дональда Трампа наложила пошлины в размере 250 млрд долл. на китайские импортные товары ради того, чтобы подкрепить требование Пекину изменить свою политику, которая предусматривает субсидирование промышленности, напоминает агентство Reuters.

Политика NYT присудили премию Пулитцера за расследование в отношении Трампа Пулитцеровская премия в области журналистики присуждена журналистам газеты The New York Times за серию материалов, касающихся расследования предполагаемых финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа.

Происшествия В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.