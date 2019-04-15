Экономика
Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM 16:23
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Политика
Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов
Штаб кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского заподозрил действующего президента Петра Порошенко в попытке сорвать выборы.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Кино
В Подмосковье сняли пародию на «Игру престолов» для субботника
В Сети появился видеоролик-пародия на сериал «Игра престолов» с приглашением на субботник 20 апреля.
Обновлено в 07:12
Авто
Toyota тайно представила новую модель
Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Пожарные могут не потушить возгорание в соборе Парижской Богоматери
Французские пожарные не уверены, что смогут остановить пожар в соборе Парижской Богоматери. Об этом 15 апреля сообщает портал Franceinfo.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
Обновлено в 09:52
Космос
Новая аэромодель «Небосвод Белогорья» поднялась в небо над Белгородом
Новая аэромодель «Небосвод Белогорья» поднялась в небо в символичный праздник – День космонавтики.
Обновлено в 09:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Спорт
Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой
Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали размещение британских вертолётов в Эстонии
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT решение Великобритании направить в Эстонию пять вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России.
Обновлено в 09:18
Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Политика
США смягчили требования к Китаю на переговорах по торговле
Администрация президента США Дональда Трампа наложила пошлины в размере 250 млрд долл. на китайские импортные товары ради того, чтобы подкрепить требование Пекину изменить свою политику, которая предусматривает субсидирование промышленности, напоминает агентство Reuters.
Обновлено в 12:45
Политика
NYT присудили премию Пулитцера за расследование в отношении Трампа
Пулитцеровская премия в области журналистики присуждена журналистам газеты The New York Times за серию материалов, касающихся расследования предполагаемых финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 16:44
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Футбол
Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 14:25
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01