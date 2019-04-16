Финансы
Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM вчера в 16:23
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
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Политика
Глава Минкомсвязи предложил пересмотреть полномочия Роскомнадзора
Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил за пересмотр полномочий Роскомнадзора в рамках так называемой регуляторной гильотины.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу
Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: сейчас эксперты оценивают масштаб разрушений и определяют устойчивость конструкций, а следователи выясняют причины возгорания.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов
Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Политика
Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
Обновлено в 00:39
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа
Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:58
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено вчера в 05:10
Авто
Geely представила концептуальный седан Preface
Концепт Preface, представленный на автосалоне в Шанхае, служит демонстрацией очередного витка эволюции фирменного дизайна.
Обновлено в 08:18
Технологии
Дорогу молодым. Основатель Foxconn решил отойти от руководства компанией
Основатель компании Foxconn, крупнейшего в мире производителя электронных устройств, миллиардер Терри Гоу уйдет с руководящих постов в компании.
Обновлено вчера в 07:06
Футбол
«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»
В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10
Авто
Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM
На 18-м автосалоне в Шанхае японская компания Lexus представила новый роскошный минивэн Lexus LM.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу
На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Копейчане пожаловались главе региона на нехватку скорых
Есть на что пожаловаться и горожанам. Люди рассказали Алексею Текслеру о нехватке машин скорой помощи.
Обновлено в 04:47
Футбол
«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Манчестер Юнайтед»
Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 05:18
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Марат Башаров был замечен с новой девушкой
Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Собчак обвинила социалистов в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:33
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Серпухове
В квартире жилого дома в подмосковном Серпухове произошел пожар, в результате которого погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГУ Следственного управления СК РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Возле дома Зеленского задержаны люди с пулеметом
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
«Аэрофлот» дополнительно закупит еще 35 российских самолетов МС-21
Авиакомпания «Аэрофлот» закупит еще 35 новых самолетов МС-21 к уже законотрактованным 50 машинам, заявил на итоговой коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 06:40
Экономика
Unicredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкций
Итальянская финансовая организация UniCredit согласилась выплатить $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении американских санкций в отношении Ирана и ряда других стран.
Обновлено вчера в 21:59