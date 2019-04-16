Финансы

Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM вчера в 16:23

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
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Индекс S&P500 близок к историческому максимуму

Finam.Ru08:05

Отчетность банков не оправдала ожиданий. Акции ушли вниз

РБКвчера в 09:22

Российский рынок акций открылся в мажоре

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Утром российские фондовые индексы попытаются выйти в небольшой плюс

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Уолл-стрит снизилась из-за слабых отчетов банков

Financial One03:13

Фондовый рынок США прекратил падение

REGNUMвчера в 16:23

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

Росбалт02:12
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Политика

Глава Минкомсвязи предложил пересмотреть полномочия Роскомнадзора

Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил за пересмотр полномочий Роскомнадзора в рамках так называемой регуляторной гильотины.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу

Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: сейчас эксперты оценивают масштаб разрушений и определяют устойчивость конструкций, а следователи выясняют причины возгорания.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов

Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Свидетель: у стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка

Обновлено в 07:41
Политика

Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг

Обновлено в 00:39
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа

Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:58
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено вчера в 05:10
Авто

Geely представила концептуальный седан Preface

Концепт Preface, представленный на автосалоне в Шанхае, служит демонстрацией очередного витка эволюции фирменного дизайна.
Обновлено в 08:18
Технологии

Дорогу молодым. Основатель Foxconn решил отойти от руководства компанией

Основатель компании Foxconn, крупнейшего в мире производителя электронных устройств, миллиардер Терри Гоу уйдет с руководящих постов в компании.
Обновлено вчера в 07:06
Футбол

«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»

В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10
Авто

Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM

На 18-м автосалоне в Шанхае японская компания Lexus представила новый роскошный минивэн Lexus LM.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу

На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
Здоровье

Копейчане пожаловались главе региона на нехватку скорых

Есть на что пожаловаться и горожанам. Люди рассказали Алексею Текслеру о нехватке машин скорой помощи.
Обновлено в 04:47
Футбол

«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Манчестер Юнайтед»

Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 05:18
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Марат Башаров был замечен с новой девушкой

Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Собчак обвинила социалистов в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:33
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Серпухове

В квартире жилого дома в подмосковном Серпухове произошел пожар, в результате которого погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГУ Следственного управления СК РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Возле дома Зеленского задержаны люди с пулеметом

Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие

«Аэрофлот» дополнительно закупит еще 35 российских самолетов МС-21

Авиакомпания «Аэрофлот» закупит еще 35 новых самолетов МС-21 к уже законотрактованным 50 машинам, заявил на итоговой коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 06:40
Экономика

Unicredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкций

Итальянская финансовая организация UniCredit согласилась выплатить $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении американских санкций в отношении Ирана и ряда других стран.
Обновлено вчера в 21:59
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