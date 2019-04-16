Финансы

Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM вчера в 16:23

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

Росбалт02:12

Силы фондовых «быков» иссякают

ПРАЙМ02:20

Отчетность банков не оправдала ожиданий. Акции ушли вниз

РБКвчера в 09:22

Фондовый рынок США снизился в понедельник

Финмаркет02:05

Биржевые индексы США снизились из-за плохой отчетности крупнейшего американского банка

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Фондовый рынок США прекратил падение

REGNUMвчера в 16:23

Американский рынок воспринял квартальные отчеты банков со скепсисом

Finam.Ru02:10
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Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Об этом 16 апреля сообщает издание Le Figaro.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы

По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека

Обновлено в 03:39
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Политика

Россия прекратила сотрудничество с НАТО

Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем

Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
Обновлено в 03:26
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

Обновлено в 03:45
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 14 апреля в 09:02
Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Сегодня Пугачева выступит на закрытом концерте без зрителей

Основной концерт Аллы Борисовны, который пройдет 17 апреля, будет с живым звуком, но будут снимать только общие планы и зал.
Обновлено в 03:53
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»

В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников

Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Политика

Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поменяла фамилию

О смене фамилии артистки стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков

Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Экономика

Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Общество

Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
Обновлено в 04:19
Футбол

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Авто

Названы лучшие автомобили для стритрейсинга

Эксперты портала car.ru составили рейтинг самых лучших автомобилей для уличных гонок – в них вошли пять машин.
Обновлено вчера в 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
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