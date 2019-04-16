Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM вчера в 16:23

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Об этом 16 апреля сообщает издание Le Figaro.

Происшествия За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.

Политика Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия 22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».

Политика Россия прекратила сотрудничество с НАТО Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Космос Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.

Происшествия Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.

Политика Госдума приняла закон о суверенном Рунете Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Экономика Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».

Шоу-бизнес Сегодня Пугачева выступит на закрытом концерте без зрителей Основной концерт Аллы Борисовны, который пройдет 17 апреля, будет с живым звуком, но будут снимать только общие планы и зал.

Происшествия Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк» В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.

Общество Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.

Политика Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли поменяла фамилию О смене фамилии артистки стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.

Происшествия Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».

Экономика Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.

Общество Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.