Финансы
Фондовый рынок США прекратил падениеREGNUM вчера в 16:23
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
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Биржевые индексы США снизились из-за плохой отчетности крупнейшего американского банка
Московский Комсомолецвчера в 23:17
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Об этом 16 апреля сообщает издание Le Figaro.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы
По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека
Обновлено в 03:39
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем
Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Сегодня Пугачева выступит на закрытом концерте без зрителей
Основной концерт Аллы Борисовны, который пройдет 17 апреля, будет с живым звуком, но будут снимать только общие планы и зал.
Обновлено в 03:53
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»
В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников
Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поменяла фамилию
О смене фамилии артистки стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Общество
Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
Обновлено в 04:19
Футбол
«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу
«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Авто
Названы лучшие автомобили для стритрейсинга
Эксперты портала car.ru составили рейтинг самых лучших автомобилей для уличных гонок – в них вошли пять машин.
Обновлено вчера в 07:15