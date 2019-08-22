Основные индексы Уолл-стрит открыли торги в «зеленой зоне» в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, 22 августа передает агентство Reuters.

Фондовый рынок США открылся в плюсе перед выступлением главы ФРС

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