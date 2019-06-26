Экономика
Фондовый рынок США открылся с небольшим ростомREGNUM вчера в 11:00
Фондовый рынок США начал торги вторника с небольшого роста всех основных индексов, 26 июня передает агентство Reuters. На открытии Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones вырос на 51,20 пункта (0,19%), до 26 599,42.
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