Экономика
Фондовый рынок США открылся с небольшим ростомREGNUM 11:00
Фондовый рынок США начал торги вторника с небольшого роста всех основных индексов, 26 июня передает агентство Reuters. На открытии Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones вырос на 51,20 пункта (0,19%), до 26 599,42.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
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Музыка
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Политика
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ВСУ сообщают об отведении сил в Станице Луганской
Обновлено в 08:36
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Общество
Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Ранее Русский Запад писал о выпускниках, получивших 100 баллов по математике,русскому языку, литературе, химии и другим предметам.
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Жители Кургана массово скупают билеты в космос
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Здоровье
Домашний скот в Приморье заразился бруцеллёзом
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Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии
Самолёт Ан-24 с 43 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два пилота погибли, семь человек пострадали, сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:27
Армия и оружие
Украинская армия нанесла минометный удар по окраинам Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли из минометов окраины Донецка.
Обновлено в 03:00
Общество
В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов
В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
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Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
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Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
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Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Обновлено в 17:42
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29