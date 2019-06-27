Экономика
Фондовый рынок США открылся с небольшим ростомREGNUM вчера в 11:00
Фондовый рынок США начал торги вторника с небольшого роста всех основных индексов, 26 июня передает агентство Reuters. На открытии Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones вырос на 51,20 пункта (0,19%), до 26 599,42.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Космос
Предсказано завоевание Млечного Пути людьми
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Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
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Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
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Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
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Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков
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Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
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«Anima»: Том Йорк выпустил новый сольный альбом
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Футбол
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Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.
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Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
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Армия и оружие
Израиль обвинил Россию в сбое системы GPS
Израиль обвинил Россию во вмешательстве в работу систем GPS в своем воздушном пространстве.
Обновлено в 08:38
Экономика
Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов
Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Музыка
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
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Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
В Китае врачи спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце
В Шанхае медики спасли десятилетнюю пациентку, у которой в течение шести дней не билось сердце.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности
Поклонники пары надеются, что Дмитрий и Анастасия вскоре объявят о новой беременности.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Женщина бросила новорожденного ребенка в центре Краснодара
Правоохранители прибыли на место и выяснили, что женщина неоднократно пыталась положить ребенка в бэби-бокс роддома на ул. Седина, после чего оставила его в ближайшем дворе.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге проходят обыски
Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ совместно с ФСБ проводят серию обысков в автосалонах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге.
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Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
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Обновлено в 09:04
Авто
Новый Suzuki Jimny приехал в Россию
Внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения, продажи которого начнутся в России ближе к осени 2019 года, приехал в Россию.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
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В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Более 1000 вологжан проходят целевое обучение на врачей
В рамках сокращения дефицита медицинских специалистов с 2012 года осуществляется целевая подготовка врачей.
Обновлено в 05:39
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
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Гаджеты
Honor сообщил об обновлении своих смартфонов до Android Q
Официальные представители принадлежащего китайской компании Huawei бренда Honor анонсировали обновление программного обеспечения флагманских смартфонов "Хонор" до Android 10 Q. Сложности между Huawei и Google, как обещают в Honor, не помешают флагманским устройствам бренда обновиться до новейшего "Андроида"
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Энергетика
ВЭБ.РФ начал финансировать строительство танкеров на верфи «Звезда»
Госкорпорация ВЭБ.РФ перевела первые авансовые платежи по судостроительным контрактам с судоверфью «Звезда» (контролируется «Роснефтью») на строительство двух нефтяных танкеров класса «Афрамакс».
Обновлено в 12:23