Финансы

Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 10:38

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» на фоне позитивных отчетностей компаний США. К 17:01 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,4% и достиг 8007,79 пункта.
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Индексы США выросли на фоне хороших результатов компаний

Financial One03:54

Американские индексы продемонстрировали рост

Finam.Ru02:15

Американские фондовые индексы выросли на 0,1-0,3%

Финмаркет01:48

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалт02:12

Индекс Dow Jones вырос после квартальных отчетов крупных компаний США

REGNUMвчера в 21:57

Биржи США выросли на отчетах компаний

ПРАЙМвчера в 17:00

Отчетность банков не оправдала ожиданий. Акции ушли вниз

РБК15 апреля в 09:22
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Наука

Ключевую часть самой мощной лазерной установки в мире собрали в Сарове

Обновлено вчера в 09:21
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Экономика

Новым членом правления «Газпрома» назначен Геннадий Сухов

Совет директоров "Газпрома" избрал с 15 апреля 2019 года членом правления Геннадия Сухова, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Оренбуржье сняли на видео привязанного к дереву медведя

В кадре привязанный медведь прогуливается, а затем лезет на дерево.
Обновлено в 05:37
Общество

Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Технологии

Pornhub запустил акцию Beesexual с пчелиным порно

Компания Pornhub решила запустить благотворительную акцию под названием Beesexual.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Хоккей

Малкин, Кучеров и Василевский вызваны в сборную на чемпионат мира

Обновлено в 02:55
Технологии

«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов

В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Путин не планирует участвовать в июне в саммите «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин не планирует в июне этого года участвовать в саммите в "нормандском формате".
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье

Медики назвали быстро утоляющие голод питательные продукты

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Москве загорелись склады на территории НПО «Алмаз»

Обновлено в 04:34
Авто

Genesis представил ситикар с необычным багажником

В Нью-Йорке премиальный суббренд Genesis представил концептуальный городской автомобиль Mint.
Обновлено в 03:22
Общество

Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей

Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в здание Государственной думы на Охотном ряду в центре Москвы.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

СБУ заявила об аресте семи диверсантов из РФ, якобы совершавших теракты на Украине

Украинские правоохранители задержали людей из состава диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб России и еще одного человека, который способствовал совершению преступлений на территории Украины.
Обновлено в 05:36
Футбол

Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал»

Обновлено вчера в 11:34
Здоровье

В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма

Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Общество

Госдума уравняла бумажные полисы ОСАГО с электронными

Страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг, а бумажные полисы уравниваются с электронными.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Авто

Geely представила в Шанхае новый модельный ряд

В рамках открывшего сегодня свои двери автосалона в Шанхае китайская марка представила концепт футуристического седана, получившего название Preface.
Обновлено вчера в 13:44
Авто

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 00:36
Авто

Haima представила серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей

Китайская компания Haima представила на автосалоне Шанхае новый кроссовер S8, ставший перелицованной версией Hyundai Santa Fe.
Обновлено в 03:13
Спорт

Медведева ответила болельщику о своих возможностях

Фигуристка Евгения Медведева ответила болельщикам, которые не верят, что спортсменка способна достичь высоких результатов в следующем сезоне.
Обновлено в 04:04
Технологии

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Экономика

ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%

Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Обновлено в 00:49
Энергетика

Трагикомедия с ценой газа на Украине: «Нафтогаз» не подчинится Кабмину

В конце марта президент Порошенко заявил, что сложившаяся в настоящее время ситуация с ценой на природный газ на европейском рынке позволяет властям Украины воздержаться от повышения стоимости на этот вид энергоносителя для населения, запланированного на 1 мая 2019 года по договоренностям с МВФ.
Обновлено вчера в 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
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