Экономика
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 11:14
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» на сигналах о том, что власти Китая принимают меры для поддержки экономики. По состоянию на 17:20 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,45% и достиг 2899,8 пункта.
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Политика
Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней
Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней По наблюдениям писателя, данное мероприятие прежде всегда "повышало президенту рейтинг, настроение и жизненный тонус".
Обновлено вчера в 08:41
Армия и оружие
ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»
В состав ВМФ России во вторник будет торжественно принят новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького.
Обновлено 10 июня в 19:10
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Голунова
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции
Законодательное собрание Гонконга перенесло рассмотрение поправки к закону об экстрадиции. Время заседания будет определено позже.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
Обновлено вчера в 21:30
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Хоккей
Игрок «Сент-Луиса»: нам сильно не хватает Барбашева
Канадский защитник "Сент-Луис Блюз" Колтон Парэйко прокомментировал возвращение российского нападающего Ивана Барбашева в состав "блюзменов" после дисквалификации, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 18:11
Авто
Объявлены предварительные цены на новый Kia Seltos
Самое интересное же, как всегда – цены, которые пока не объявлены, но путем нехитрых расчетов эксперты «За рулем» все-таки узнали ориентировочную стоимость новинки хотя бы в базовой комплектации.
Обновлено в 00:32
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги и рассказала подписчикам о том, как после первых сообщений об инциденте в Солсбери с ней начали связываться журналисты, а в прессе появились первые слухи.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол
Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»
Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено вчера в 18:40
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено 10 июня в 08:52
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено 10 июня в 12:17
Армия и оружие
NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»
Журнал The National Interest оценил новый российский пистолет ПЛ-15.
Обновлено в 00:40
Политика
Киев нашел новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Тимошенко заявила о «падении» украинской экономики
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о колоссальном ухудшении экономического положения на Украине.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Москалькова заявила о праве Голунова на моральную компенсацию
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов имеет право на моральную и материальную компенсацию.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Дроздов ушел из программы «В мире животных»
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Климкин отказал Украине в шансе войти в ЕС за 10 лет
Глава МИД Украины Павел Климкин усомнился, что страна станет частью Евросоюза в ближайшие десять лет. Об этом сообщил в Facebook-аккаунте.
Обновлено вчера в 19:24
Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Гаджеты
Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei
Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.
Обновлено 10 июня в 21:52
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено 10 июня в 14:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено вчера в 21:45