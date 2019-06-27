Финансы
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт вчера в 11:12
Американские фондовые индикаторы выбрали «зеленую зону» в начале сегодняшних торгов. По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,41% и достиг 2925,75 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average увеличилось на 0,05% до 26551,25 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:39, Вашингтон
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании
Главный дизайнер компании Apple, британец Джони Айв заявил об уходе из компании к концу года, он намеревается создать свою собственную дизайнерскую контору LoveFrom.
Обновлено в 00:59
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
Обновлено в 00:20
Политика
Встреча Путина и Трампа началась в Осаке
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.
Обновлено в 01:10
Хоккей
Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»
Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Обновлено в 02:12
Общество
Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию
Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.
Обновлено в 01:25
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с мотором Renault
Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено 26 июня в 22:59
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Политика
Российский шерпа рассказала о разногласиях лидеров на G20
Лукаш считает, что итоговая декларация всё же будет принята, но при этом отметила, что вероятность того, что документы не будут согласованы лидерами, «есть всегда».
Обновлено в 02:29
Транспорт
Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Путин: История с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек
История с отравлением Скрипалей не стоит того, чтобы разрушать межгосударственные отношения, в ней должны разобраться спецслужбы.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Выпущенные на волю косатки движутся к Шантарским островам
Две косатки из приморской бухты Средней, выпущенные в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Дочь и зять Трампа принимают участие во встрече с Путиным
Обновлено в 01:56
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12-17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Экономика
Российским пенсионерам увеличили соцдоплаты
После перерасчета 4,5 миллиона российских пенсионеров получили по 500 рублей к пенсии дополнительно. Об этом сообщил Пенсионный фонд.
Обновлено 26 июня в 09:21
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Авто
Не успели оформить ГБО? У вас остался ровно год!
Допустим, на УАЗ Патриот в возрасте до трех лет (машина считается новой и не требует регулярного техосмотра) можно устанавливать такое-то ГБО такого-то поколения – и полный список уполномоченных сервисных центров.
Обновлено в 01:00
Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру на пост исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
«Невидимый» для самолетов радар создали в России
Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке
Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве диверсанта ВСУ на собственной мине
Украинский диверсант подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Врачам удалось спасти девочку, у которой шесть дней не билось сердце
Врачи решили, что спасти ребенка сможет лишь донорский орган. Девочке повезло: в течение нескольких дней ей нашли новое сердце.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
В парке «Патриот» к «Армии-2019» открыли новую стрелковую галерею
Дополнительную галерею для стрельб открыли на базе Многофункционального огневого центра в подмосковном парке «Патриот» к форуму «Армия-2019».
Обновлено вчера в 22:03
Кино
Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»
Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.
Обновлено вчера в 10:07
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46