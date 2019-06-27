Финансы
Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт 11:12
Американские фондовые индикаторы выбрали «зеленую зону» в начале сегодняшних торгов. По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,41% и достиг 2925,75 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average увеличилось на 0,05% до 26551,25 пункта.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:23, Вашингтон
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