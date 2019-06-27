Финансы

Фондовый рынок США открылся на положительной территорииРосбалт 11:12

Американские фондовые индикаторы выбрали «зеленую зону» в начале сегодняшних торгов. По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,41% и достиг 2925,75 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average увеличилось на 0,05% до 26551,25 пункта.
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Индексы Уолл-стрит растут перед началом саммита G-20

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В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться к отметке 62 за доллар. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 25.06.19

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Finam.Ru25 июня в 09:40

Фондовый рынок США открылся на положительной территории

Росбалт11:12
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:23, Вашингтон
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Теодор Курентзис рассказал о причинах своего ухода из Пермского театра

Обновлено в 10:26
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«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании

Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:08
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Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
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Армия и оружие

Впервые раскрыты характеристики «Сармата»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые раскрыли основные технические характеристики новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Обновлено в 11:57
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Аномалия в американском небе: местные жители сфотографировали облака Ван Гога

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Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
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Возбуждено дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
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Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
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Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией

Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
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Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 18:13
Космос

Обнаружена экзопланета, на небе которой восходит три солнца

Credit: NASA Астрономы отмечают, что из-за относительно небольшого расстояния от нас, а также светимости звезды-хозяйки, экзопланета LTT 1445Ab является отличной мишенью для наземных наблюдений с целью изучения ее атмосферы.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»

США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Политика

Путин назвал имена мировых лидеров, которые его восхищают

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I. На замечание представителя СМИ о том, что российский император уже умер, Путин с улыбкой сказал: "Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас".
Обновлено в 18:05
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика

Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Политика

В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Политика

Тиллерсон рассказал о тайных переговорах зятя Трампа с лидерами стран

Бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер общался с высокопоставленными представителями разных стран, не сообщая об этом госдепартаменту и ему.
Обновлено в 17:38
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Политика

Зеленский выразил непонимание роли Медведчука в переговорах с Москвой

Лидер Украины считает, что между странами не должно быть посредников Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах между Киевом и Москвой выполняет лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Экономика

Россияне оказались не такими уж и старыми

Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.
Обновлено в 12:42
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре столицы

Сёстры Хачатурян были задержаны год назад по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 12:03
Политика

Белый дом отвел на встречу Путина и Трампа в Осаке полтора часа

Обновлено в 11:54
Общество

Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено в 10:51
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